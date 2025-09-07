La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga La empresa de autocares, ante la protesta de los oviedistas, que viajaban para cumplir una promesa por el ascenso, procedió a cambiar el vehículo

El vehículo, con la publicidad del Sporting en su lateral, aunque también la lucía en la parte trasera.

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:59

La Peña Azul Wences cumplió con su promesa por el ascenso a Primera y este domingo acudió al Santuario de Covadonga. Eso si, la visita tuvo un inicio inesperado, ya que el autocarque fue a recoger a los oviedistas lucía un cartel con el lema 'Puxa Sporting' en uno de sus laterales y publicidad de la campaña de abonados en la parte trasera .

Los miembros de la peña trasladaron a la empresa del vehículo que no estaban dispuestos a viajar en ese autocar y fue sustituido por otro.

Unos 60 miembros de la peña participaron en el viaje, en el que realizaron a pie el tramo entre Soto de Cangas y el Santuario, donde realizaron una ofrenda floral.

