Una plantilla de 22 jugadores y la opción de que algún canterano vuelva al filial

La presentación de Ortuño volvió a ser una nueva oportunidad para que el secretario técnico del club, Michu, volviera a repasar la situación de la plantilla tras los últimos movimientos, como la vuelta de Bárcenas.

Lo primero que dejó claro el exjugador azul es que todavía «queda muchísimo mercado» y por ello el margen para realizar movimientos, entre ellos salidas; «Con el anuncio de Yoel Bárcenas tenemos 24 jugadores y tendrá que haber salidas». En lo que no entró fue en detalles de cuántas, ya que dependerá de las incorporaciones que se realicen, pero deberán ser tres o cuatro los que abandonen el equipo.

En cuanto a la cifra final de la plantilla, Michu dijo que es algo que «valoraremos con el entrenador, que es el que se va a manejar con los jugadores». No obstante, adelantó que a su juicio «en torno a 22 sería una buena cifra».

En este sentido, una de las posibilidades es buscar soluciones para alguno de los ocho jugadores que la pasada temporada estaban en el filial y que ésta tienen ficha con el primer equipo. Michu afirmó que «con respecto a los chicos, confiamos mucho en ellos, todos firmaron dos años de contrato y lo que más nos interesa es que jueguen». Por eso abre la posibilidad de «recalificar la ficha de alguno de ellos para que se quedase en el filial con nosotros».

En ese sentido, aunque el secretario técnico no dio nombres, uno que tiene prácticamente decidido que volverá al filial es el central Andoni Ugarte. El club le trasladó que tras la llegada de Arribas no iba a tener muchas opciones y por ello se le planteó la vuelta al filial, que el jugador no ve con malos ojos y salvo sorpresa, se producirá. Seguiría entrenando con el primer equipo, pero sin poder compaginar partidos por no ser sub-23. Los que sí podrían son Viti y Steven.