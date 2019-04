Real Oviedo | La plantilla mantiene la confianza Saúl Berjón, durante el partido ante Las Palmas, del pasado sábado. / ÁLEX PIÑA El Real Oviedo no tira la toalla a pesar del mazazo ante Las Palmas a falta de ocho jornadas para el final | Saúl Berjón deja claro que no se van a rendir y seguirán intentando hasta la última jornada meterse en las plazas de ´play off´ RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 8 abril 2019, 02:51

El gol de Las Palmas en el tiempo añadido fue un jarro de agua fría para el equipo y la afición que hizo que el silencio se adueñara de las gradas. Sin embargo, el Real Oviedo no tira la toalla y sigue pensando en poder llegar al 'play off'.

Tras el partido del pasado sábado uno de los capitanes del equipo y jugador determinante, Saúl Berjón, salió a rueda de prensa y dejó claro que por la cabeza de los componentes de la plantilla no pasa bajar los brazos. Al contrario, mostró su ánimo de aprovechar lo que queda de temporada para acabar llegando a la sexta posición.

«Seguiremos peleando, somos más peleones que ninguno y vamos a seguir» dijo el ovetense, después de reconocer el duro golpe que supuso ver cómo se escapaban dos puntos en el último suspiro del encuentro. «Estamos jodidos porque pierdes dos puntos en el último minuto, pero esto sigue», comentó.

Una de las esperanzas que tiene Saúl Berjón es que la fortuna cambie, después de dos partidos en los que entiende que «el fútbol está siendo injusto porque creo que ante dos pedazos de equipos como Dépor y Las Palmas teníamos que haber sumado seis puntos».

En cualquier caso, el extremo tiene claro que no es momento de lamentaciones y que todavía quedan partidos suficientes para cambiar la situación y seguir con aspiraciones de meterse en la pelea por el 'play off'. Por eso apunta que ahora lo que tienen que hacer es «centrarnos en el Córdoba», que será el próximo rival del equipo, ya que la próxima jornada tienen jornada de descanso, ya que les tocaría enfrentarse al Reus. Lo que está claro para Saúl Berjón es que «si queremos 'play off' hay que sumar de tres en tres, la afición lo sabe y nosotros también», señaló.

Además, el capitán azul recuerda que la competición entra en la fase decisiva y cualquier rival va a ser muy difícil, pero para todos los aspirantes «la categoría es muy complicada. Es así. Ahora los de abajo empiezan a sumar más». En este sentido, recuerda que el Real Oviedo está ahora «en zona media alta» y aspiran a «dar la sorpresa», para lo que insiste en centrarse en ir partido a partido. «Sumar de tres en tres Sin que nadie se entere, esperemos estar ahí en la pelea en la última jornada» sentenció.

Una de las claves para el final del campeonato es que se mantenga la unión que hay con la grada y también entre los miembros de la plantilla, algo que entiende el ovetense quedó demostrado el pasado sábado cuando Champagne cometió el error que le costó el gol al equipo: «Fue espectacular como la afición lo animó, demuestra la unión que hay entre grada y equipo», comentó. También destacó que el portero está haciendo un «gran año» y que «en ningún momento bajará los brazos».

Las palabras de Saúl Berjón no son las únicas que apuntan en ese sentido, ya que también Anquela tras el encuentro se pronunció en una línea similar y dejó claro que ahora lo que toca es «seguir trabajando y a levantarse». El técnico ya piensa en el encuentro ante el Córdoba, en el que espera que los suyos sean capaces de sumar los tres puntos, ya que «el equipo está haciendo méritos para conseguirlo».

El primer reto del técnico para las dos próximas semanas será levantar la moral de los jugadores y recargar las pilas para los últimos ocho partidos en los que el equipo tratará de meterse de lleno en la pelea por la sexta plaza.