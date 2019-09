Real Oviedo Más cambios en busca de la reacción Ortuño y Saúl Berjón llevarán el peso del ataque en el duelo de este mediodía. / JUAN LLACA El Real Oviedo se enfrenta este mediodía a la Ponferradina para tratar de lograr la primera victoria | Lucas, Carlos Hernández y Joselu entrarán en el once, mientras que Arribas y Diegui pasan de ser titulares a caerse de la convocatoria RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 22 septiembre 2019, 02:58

El Real Oviedo buscará este mediodía ante la Ponferradina su primera victoria de la temporada y lo hará en el segundo partido en el banquillo de Javi Rozada, que ha dado un paso más para imprimir su sello al equipo y ha hecho una convocatoria en la que sorprenden las ausencias de dos de los titulares del partido de su estreno ante el Extremadura: los defensas Arribas y Diegui Johannesson.

Rozada también ha dejado fuera de la convocatoria a Nieto y Omar Ramos, que estuvieron en la del pasado jueves, y a la que vuelven Tejera, Lucas, Javi Fernández e Ibrahima. En el caso de los dos primeros, Tejera y Lucas, es muy probable que estén hoy en el once inicial.

El conjunto azul afronta la séptima jornada con la urgencia de sumar la primera victoria y tratar de salir de la última posición de la clasificación. Para ello Javi Rozada, después de cinco entrenamientos y un partido, parece dispuesto a buscar soluciones para un equipo que, hasta ahora ha mostrado muchas carencias, sobre todo en defensa.

El nuevo técnico volverá a introducir varios cambios en el equipo, uno de ellos está claro, ya que de los tres laterales derechos que hay en la plantilla solo ha convocado a Lucas, que debutará esta temporada con la primera plantilla. Hasta ahora Diegui Johannesson y Nieto habían sido los titulares en esa demarcación, pero no viajaron a Ponferrada.

Lucas fue uno de los jugadores a los que su buena temporada la pasada campaña en el filial le sirvió para tener ficha con el primer equipo, pero las lesiones le impidieron hacer una pretemporada normal y únicamente fue convocado para el encuentro ante el Fuenlabrada. El propio Rozada dijo en su primera rueda de prensa como técnico del primer equipo que iba a ser titular ante el Extremadura, pero se cayó de la convocatoria por unas molestias en la rodilla. La ausencia de otros laterales no deja lugar a la duda. En otro caso, Rozada tendría que adaptar a esa posición a Sangalli o Bárcenas.

Más Real Oviedo El equipo estará arropado por un millar de oviedistas

La otra novedad de la defensa será la vuelta de Carlos Hernández al centro para formar pareja con Christian Fernández. El jienense fue titular en la primera jornada ante el Deportivo y su mala actuación le costó no volver a jugar e incluso caerse de alguna de las convocatorias.

La vuelta al equipo de Carlos Hernández va acompañada de una decisión importante de Rozada, que dejó fuera de la convocatoria a uno de los fichajes más importantes de esta campaña, Arribas, que no parece ser un jugador del agrado de Rozada, que el pasado jueves le retiró del campo a falta de un cuarto de hora. Por el contrario, vuelve a la lista Javi Fernández, uno de los jugadores que el nuevo técnico dejó fuera de su primera convocatoria, después de haber sido titular en las primeras cuatro jornadas.

Otra de las novedades del equipo será la vuelta al centro del campo de Tejera, baja la pasada jornada por sanción, el segundo encuentro que el catalán se pierde por este motivo en la presente temporada. Con la vuelta de Tejera el técnico espera recuperar el control en el centro del campo, que el jueves fue una de las asignaturas pendientes del equipo.

Una de las dudas del once será si para acompañar a Tejera el técnico cuenta con Lolo o Edu Cortina, que fueron los titulares ante el Extremadura. En principio, todo apunta a que el que estará en la alineación será Lolo, en busca de un jugador de más envergadura y mejor juego aéreo para dar más contundencia defensiva en el centro del campo al equipo.

Rozada no ha querido adelantar sus intenciones, pero parece que el otro cambio del equipo será la vuelta al once de Joselu para acompañar a Ortuño en el ataque. La prueba de Bárcenas en esa posición el jueves no fue satisfactoria y Rozada buscará con Joselu movilidad en la posición de segunda punta.

El resto del equipo no sufrirá modificaciones, por lo que lo más probable es que salten de inicio en El Toralín: Champagne; Lucas, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa; Sangalli, Lolo, Tejera, Saúl Berjón; Joselu y Ortuño.

El equipo se entrenó ayer a puerta cerrada en El Requexón y viajó por la tarde a Ponferrada.