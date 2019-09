«Los jugadores se liberaron y el equipo está reforzado» Rozada, pensativo, durante la sesión preparataria de ayer, en El Requexón. / JUAN LLACA Javi Rozada cree que los futbolistas salieron del partido ante el Extremadura con «buenas sensaciones» | El técnico espera que el equipo hoy tenga más soltura con el balón y las ideas más claras para buscar un triunfo del que se mostró convencido R. J. G. OVIEDO. Domingo, 22 septiembre 2019, 02:56

El nuevo técnico del Real Oviedo se agarra a los 'brotes verdes' que ha detectado en el equipo tras el empate ante al Extremadura y se muestra convencido de que van a ganar este mediodía en El Toralín.

«Es el primer partido que ellos me transmiten que salieron con sensaciones buenas», dijo Rozada a tenor de cómo encontró el vestuario tras el partido ante el Extremadura, el primero en el que se sentó en el banquillo. El preparador ovetense recordó que el equipo estaba dejando escapar puntos en los minutos finales y que el pasado jueves logró al menos rescatar uno. «Pienso que el equipo está contento, reforzado, y sobre todo, después de empatar gustó mucho que vieron que tuvieron una situación para ganar», apuntó.

En definitiva, el técnico considera que los suyos vieron «el camino y saben de sobra lo que tenemos que hacer ante la Ponferradina», eso hace que les vea «muy convencidos de que vamos a ganar en El Toralín».

Lo que entiende Rozada que deben mejorar a la hora de tener «un poco más de soltura con el balón» al tiempo que reconoce que el jueves les costó muchísimo y que «hubo tramos del partido donde tuvimos que jugar directo, el equipo tenía dudas porque teníamos el partido planteado para poder iniciar desde atrás».

Por eso espera que hoy, «ya con más confianza, sabiendo que somos un muy buen equipo de la categoría», se note y que los jugadores quieran el balón. Para el entrenador ovetense, los jugadores, el pasado jueves ,se «liberaron». «Llevaban cuatro partidos perdiendo en los últimos minutos y uno que llegaban hasta el final con derrota», advirtió. Lo que le transmitieron los jugadores es que después de los partidos el vestuario era un «funeral» y que por el contrario el jueves «la gente estaba más esperanzada, más suelta, el otro día cortamos una racha de tres derrotas consecutivas, ahora lo que tenemos que hacer es conseguir la primera victoria y que ese sea el camino».

Lo que no puede el entrenador es cambiar demasiadas cosas en el aspecto táctico, ya que hay dos partidos en cuatro días: «No puedes trabajar aspectos globales, lo que tienes que hacer es convencer a los jugadores de cuál es el plan de partido, qué vas a hacer, qué jugadores van a jugar y para eso estamos aquí los entrenadores».

Sobre la intensidad que pide a los suyos asegura que es algo que engloba muchas cosas. «Es concentración, compromiso, ambición, ser un equipo valiente. Es agitar los partidos», dijo a la vez que precisó que cuando se refiere a agitar los partidos es hacerlo con balón. «Luego sin balón pues me gusta que el equipo sepa cuando tiene que apretar en bloques muy altos, cuando tiene que estar bien colocado y esperar a que el rival te salga para ir a la contra», matizó. Por último se refirió a la vuelta de Tejera al once después de cumplir un partido de sanción, que asegura les dará «un plus, es un jugador que siempre la quiere, que en zonas de dentro aparece y siempre hace daño».