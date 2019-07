El posible refuerzo en la banda derecha espera una salida El club está pendiente de oportunidades como la del lateral Juanjo Nieto (Hércules), pero para su llegada tendrán que salir Diegui o Lucas M.SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 25 julio 2019, 01:02

Aunque la prioridad de la dirección deportiva del club pasa por afinar la puntería del equipo, la entidad no está cerrada a las oportunidades de mercado que puedan surgir. Una de ellas es el ya ex lateral del Hércules, Juanjo Nieto, quien pese a haber finalizado su periplo en el conjunto alicantino aún no ha aclarado su futuro para la próxima temporada.

Todo apunta a que el Real Oviedo es una de las opciones que tiene sobre la mesa el defensa, que peleó el ascenso con su equipo esta campaña y su buen papel le ha valido el interés de varios clubes de Segunda División.

El principal escollo para la llegada del lateral es el exceso de posibilidades que albergará el técnico Sergio Egea en esa posición si no se da salida a alguno de los efectivos con contrato. Esta situación afecta directamente a Lucas Ahijado y a Diegui Johannesson, candidatos ambos tanto a hacerse con el puesto de titular en el lateral derecho como a salir del club si finalmente este decide lanzarse al mercado.

Los dos son hombres de la casa y la salida de cualquiera podría hacerse en forma de cesión y no de traspaso, lo que permitiría al club recuperarlos más adelante. En los últimos ensayos Lucas parece uno de los mejores colocados no solo para confirmar su puesto en el equipo sino para hacerse con el puesto, por lo que el cartel de Johannesson -que lleva más tiempo en Segunda- puede hacer que sea el internacional islandés quien salga si se decide incorporar a Nieto.