La prioridad del nuevo proyecto pasa por el banquillo Egea, en el banquillo visitante de El Sadar. / CARLOS GIL Sergio Egea manifestó en varias ocasiones su disposición a seguir, pero no está confirmada y su continuidad la tomará de Arturo Elías R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 10 junio 2019, 02:49

La temporada acabó para el Real Oviedo el pasado sábado en Pamplona y la planificación para la próxima pasa al primer plano. Una de las primeras decisiones que deberán abordar los dirigentes del club carbayón es quién será el inquilino del banquillo para el próximo proyecto.

Sergio Egea ha dejado claras dos cosas en las últimas semanas. Una que le gustaría seguir y la otra que el acuerdo para su vuelta al club solo era para las siete jornadas que de Liga que faltaban. Ninguna de las dos da muchas pistas sobre su futuro, aunque lo que sí se interpretó como una posible señal de continuidad es la reunión del pasado lunes en Madrid con Arturo Elías, en la que participó el entrenador junto a Joaquín del Olmo y el secretario técnico, Michu.

La decisión de la vuelta de Egea esta temporada la tomó Arturo Elías, que será quien también resuelva sobre la continuidad del técnico, para lo que contará con la opinión de Del Olmo y Michu. A favor de Egea pesa su buena relación con el Grupo Carso y su conocimiento de la entidad por su anterior etapa en el club.

No obstante, la decisión todavía no está tomada y no se descarta que el argentino pueda seguir en el club, pero ocupando otro puesto en el organigrama deportivo. En caso de que no continúe, la entidad deberá buscar un sustituto, para lo que está desde hace tiempo atento a la situación de los técnicos, pero, como siempre, está abierta la posibilidad al mercado de México.

La forma de actuar con el entrenador será la habitual en el conjunto azul desde la implicación del Grupo Carso en la gestión deportiva. Se le presentarán alternativas a Arturo Elías, que tendrá la última palabra antes de la confirmación oficial.

La decisión no parece inminente, pero tampoco se espera mucha demora. El que vaya a ser técnico influirá en el resto de la planificación, para altas y bajas.