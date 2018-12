Los problemas en defensa son un lastre El cuerpo técnico charla con la plantilla ayer en El Requexón, antes del inicio del entrenamiento. / MARIO ROJAS El Real Oviedo volvió a hacer concesiones en su área y eso le sigue costando muchos puntos | Las lesiones y sanciones impiden al técnico dar continuidad a su defensa titular y eso lo acusa el equipo de forma notable RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 10 diciembre 2018, 03:01

El Real Oviedo llegaba al encuentro del pasado sábado después de dejar su portería a cero en dos jornadas consecutivas, lo que no había logrado hasta entonces esta temporada. Los de Anquela parecían haber dejado atrás los problemas defensivos, pero no fue así. Otra vez el fantasma de la endeblez defensiva asomó en las filas azules y encajó dos goles en cuatro minutos que, a la postre, le costaron la derrota y dejar atrás la que era mejor racha del equipo esta temporada.

Es recurrente acudir al tópico de que la defensa es una tarea de todo el equipo, pero la realidad es que ante el Almería el equipo concedió atras y eso lo acabó pagando caro porque supuso echar por tierra todo el trabajo del equipo que tenía el encuentro encarrilado a los dos minutos de juego.

Anquela parecía haber encontrado la solución para la retaguardia con la defensa de tres centrales, la misma que la pasada temporada le sirvió al equipo para tener su mejor rendimiento y rondar el 'play off' al final de temporada. El equipo comenzó jugando con defensa de cuatro, pero pronto el técnico volvió a tornar a una de cinco miembros aunque, en varios partidos, la tuvo que mudar para remontar.

Uno de los problema es que el técnico no ha podido dar continuidad al centro de la defensa en toda la temporada por lesiones o sanciones y teniendo cinco jugadores específicos para jugar en el puesto de central dentro de la plantilla, ante el Almería tuvo que improvisar en esa demarcación con Carlos Martínez.

La continuidad en la plantilla de la pasada temporada afectó a esa posición, en la que se mantuvieron los tres jugadores que más minutos tuvieron el curso anterior en esa posición: Carlos Hernández, Christian Fernández y Forlín. A ellos se les sumó al cierre de mercado el internacional mexicano Oswaldo Alanís. También ganó otro efectivo para esa demarcación con la irrupción del jerezano Javi Hernández, que llegó para el filial, pero pronto se hizo un hueco en la primera platilla de la que puede considerarse un componente más a estas alturas.

El sábado, el técnico no pudo contar con el central que más minutos lleva jugados esta temporada, Christian Fernández, que estaba sancionado. El cántabro suma 14 encuentros como titular en Liga, casi siempre como central zurdo, pero también actuó como libre, como central diestro y como lateral izquierdo.

También era baja otro de los llamados a estar en el once, el argentino Forlín que, con una fisura en el peroné, no podrá volver al equipo hasta el próximo mes de enero. El zaguero argentino, que no empezó como titular, ha jugado 11 encuentros hasta el momento.

La tercera baja en el centro de la defensa es la de Carlos Hernández, que la pasada temporada fue el segundo jugador que más minutos disputó y además uno de los máximos goleadores, con seis goles. Las lesiones han hecho que el jienense solo haya disputado hasta ahora seis partidos, ya que se lesionó en dos ocasiones y todo apunta a que deberá esperar un par de semanas para volver a los terrenos de juego.

Alanís llegó tarde a la pretemporada, en la última semana y cuando comenzó a jugar se lesionó en su primer partido en Alcorcón, por lo que ha tardado en tener continuidad. Ahora es uno de los fijos como libre, pero solo lleva seis partidos.

Una de las sorpresas positivas de lo que va de temporada es Javi Hernández, que ya suma ocho encuentros como titular y se ha hecho con un puesto en el equipo, pero ante el Granada, el próximo sábado, no estará por sanción.

El equipo necesita ganar en solidez y para ello será clave la recuperación de efectivos en defensa, para lo que habrá que esperar.