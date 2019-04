Protesta contundente y ordenada Los aficionados azules aguardan fuera del estadio hasta las 18.12 horas, tal como indica un letrero situado en uno de los pilares. / MARIO ROJAS Los seguidores de ambos equipos reivindicaron un mejor trato a la afición y más de 8.000 personas esperaron al minuto doce para entrar al campo RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 1 abril 2019, 19:27

La protesta convocada por el consejo de administración del Real Oviedo, secundada por la Asociación de Peñas (Aparo) y aficionados, resultó como se esperaba. Quedó claro el hartazgo que los seguidores azules tienen con el trato que reciben tanto ellos como los hinchas de otras entidades.

La protesta y el encuentro se desarrollaron con normalidad y perfecta organización, por lo que el coordinador de seguridad trasladó a todas las partes implicadas su felicitación por su comportamiento durante la protesta, a lo largo de toda la jornada y en el estadio, destacando que fue un «ejemplo de convivencia».

La Aparo, Fondo Norte, el servicio de vigilantes de seguridad, que fue reforzado para la ocasión hasta con ochenta efectivos, así como el dispositivo policial -parte venido desde Galicia-, participaron en la organización.

Uno de los efectos de esa medida fue la ausencia del himno oviedista a la salida de ambos equipos al terreno de juego y el precio que los aficionados azules tuvieron que pagar por entrar tarde fue perderse el gol de Bárcenas. Pero seguro que compensó para dejar clara la unión de los aficionados con el club y contra las decisiones de la Liga.

También recibieron el apoyo de los tres mil seguidores del Deportivo que acudieron al encuentro, algunos de los cuales también entraron en el minuto 12, aunque la mayoría de ellos, por motivos de seguridad, lo hicieron antes del inicio. Desde la grada visitante, en ese simbólico minuto, los seguidos blanquiazules desplegaron una pancarta con el lema «respeto para los aficionados».

De 10.073 a 18.135

Según los datos que tiene el club en el momento de iniciarse el encuentro había dentro del estadio 10.073 espectadores y, posteriormente, en el descanso, esa cifra aumentó hasta los 18.135.

En el Fondo Norte no había ni un solo aficionado hasta el minuto 12. Al llegar el momento de acceder al estadio el único inconveniente fue el de que no se pudo permitir el acceso por todas las puertas, aunque no estuvieran en las zonas de las localidades, por indicación de la Liga de Fútbol Profesional.

Con la entrada los seguidores al campo, los que ya estaban dentro, tanto oviedistas como deportivistas, aplaudieron y entonaron el ya conocido 'Tebas, vete ya'. Luego llegó la hora de que cada uno animara a los suyos, lo que dio un especial ambiente al encuentro hasta el pitido final.

Las calles de Oviedo vivieron durante toda la jornada un magnífico ambiente entre seguidores de los dos equipos desde primera hora de la mañana.