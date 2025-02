La próxima temporada formará parte de la primera plantilla

Viernes, 28 de mayo 2021, 02:17 Comenta Compartir

Javi Mier formará parte la próxima temporada de la primera plantilla del conjunto ovetense. El centrocampista lo iba a ser la presente campaña, pero, sin ... embargo, llegó a un acuerdo con el club para ocupar una de las fichas del filial y poder compaginar así ambos equipos en el caso de que Ziganda no contara con él. No obstante, esa circunstancia no se dio y nunca estuvo con el filial ante la confianza que tuvo por parte del entrenador.

Al canterano tiene dos temporadas más de contrato con el conjunto azul y se espera que su presencia en el equipo sea aún mayor el próximo curso, tras su buen rendimiento este año.

