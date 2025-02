Una vez más, como admitió el propio José Ángel Ziganda, la sensación que dejó el empate fue la de «un mal sabor de boca». El ... entrenador del Real Oviedo admitió que, tanto en el tiempo que jugaron contra once como en la segunda mitad ante diez, los azules debieron llevarse los tres puntos. No fue así y el primer análisis del navarro fue franco: «Tenemos la sensación de haber dejado escapar dos puntos. Por todo. Porque en la ida nos costó, pero esta vez estuvimos mejor que ellos».

Los oviedistas regresaron a Asturias con deberes pendientes, sobre todo en la faceta defensiva. «Hemos tenido ocasiones más que de sobra para marcar un gol más, pero dos fuera de casa, aunque no sean de los delanteros, está bien. El error está en haber encajado dos con lo poco que nos han hecho ellos. No estamos consistentes para mantener la puerta a cero», analizó el de Larráinzar.

Ziganda no puso paños calientes en lo que a la fragilidad defensiva del equipo se refiere, pero matizó que no vio a un Oviedo falto de confianza en ese aspecto y que los goles encajados se debieron a «acciones puntales». «Venir a un campo como este y dar esta imagen no refleja falta de confianza, sino poso y fuerza. El equipo no ha estado desmotado, no nos han generado mucho, pero es cierto que esos balones divididos atrás, esos rechaces, nos han penalizado mucho», comentó el entrenador azul, al que le pillaron lejos las acciones en el área y no quiso valorar tampoco el posible penalti no pitado sobre Leschuk por esa misma razón.

El navarro lamentó ese montón de rechaces que derivaron en el primer tanto en contra, acciones que, dijo, «no fuimos capaces de defender» y relativizó el segundo, que viene de «un tiro tremendo de Cristóbal que podía haber sido ya gol en sí». Ziganda insistió en que respecto al balón parado, que supuso el primer gol de la igualada local, los carbayones solo tienen dos opciones: «Volvernos locos o seguir trabajándolo». Para el oviedista la primera opción «solo beneficia al rival», por lo que su postura pasa por seguir insistiendo en pulir una estrategia defensiva que dio buena sensación en todo el partido, menos en dichas acciones puntuales.

«Creo que no nos llevamos el partido más por mérito del rival que por demérito nuestro. Me quiero quedar con lo bueno, hicimos el partido que teníamos que hacer. Sabíamos del peligro que tenían en estrategia y hemos sido capaces de defenderla casi todo el partido», concluyó el entrenador azul, que reconoció haber controlado el partido, pero no haber conseguido cerrar «un resultado que fue siempre incierto» y que acabó dando lugar a la igualada.