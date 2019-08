Real Oviedo | «Quiero volver a disfrutar del fútbol»

El delantero Alfredo Ortuño dijo ayer en su presentación como nuevo jugador del Real Oviedo que, desde que mantuvo la primera conversación con Michu, tenía claro que solo saldría para el conjunto azul. Además, dejó claro que su principal objetivo es volver a disfrutar del fútbol, algo que se le negó en las dos últimas temporadas. Está convencido que llegarán los goles y también los triunfos del equipo.

El delantero de Yecla, cedido por el Albacete, afronta el reto de vestirse de azul con las ideas claras: «Este año me marco el objetivo de disfrutar y de ser feliz en el campo. Ese es mi objetivo principal y a partir de ahí seguro que llegarán los goles y los puntos para el equipo».

Sobre cómo se fraguó su llegada en la que se trabajaba desde hace unas semanas, explicó que las primeras conversaciones con Michu le hicieron «ilusionarme mucho con el proyecto del Oviedo» y recordó que cuando vino como rival al Carlos Tartiere ya comprobó que se trata de «un club grandísimo, los visitantes sufren mucho, lo viví en mis carnes». El contacto con el secretario técnico le tocó «esa fibra para ilusionarme y al final lo hemos conseguido, nos ha costado bastante».

Aunque el desenlace tardó más de lo esperado, el jugador afirma que lo vivió con tranquilidad y que desde los primeros contactos le dió a Michu su palabra: «O venía a Oviedo o no iba a ningún sitio». Tenía claro, entonces, que la solución acabaría llegando, tal como acabó sucediendo.

Esta no es la primera ocasión en la que el atacante estuvo cerca del conjunto azul. «Hemos tenido contacto con Joaquín varias veces, pero por circunstancias no pude venir aquí», confirmó antes de recordar que hace tres temporadas, cuando salió de Las Palmas, estuvo cerca «pero no podía jugar en España así que tuve que marchar a América».

En lo que más insistió el futbolista durante la presentación es en que su principal deseo es recuperar su mejor fútbol: «Tengo muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol, que hace un par de años que no lo he hecho, he vuelto a recuperar la ilusión del fútbol en un club grande». Además, se refirió a que ha tenido una muy buena acogida por parte de todos los estamentos del club y que por eso espera «devolverles toda la confianza que han depositado en mí con trabajo y ayuda para el equipo para que consiga el objetivo». No hace mucho, Joselu recordó que entre él y Ortuño hace tres tres temporadas lograron 40 goles: «Tuvimos una temporada buena los dos, ojalá lo podamos repetir». En cuanto a su posición en el campo explicó que en todos los equipos en los que estuvo jugó «de referencia, de caerme balones y abrir a banda es lo que el míster me pide, lo que he hecho en todos mis años de profesional y espero poder dar eso y un poco más».

En los pocos días que lleva en Oviedo afirma que ha encontrado un «equipo muy interesante, va a dar mucha guerra en Segunda» y cree que hay jugadores «con mucha experiencia, algo muy importante. Podemos hacer un buen equipo y completar un año bonito». También cree que habrá competencia para hacerse con un hueco en el equipo y que eso «hace subir el nivel a todos, siempre la he considerado buena».

Por último, aseguró que está en condiciones de jugar en cuanto el entrenador lo considere oportuno, ya que realizó la pretemporada con el Albacete, aunque lo cierto es que no jugó los amistosos.