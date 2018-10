Ramis se quejó de la labor arbitral por el gol del Real Oviedo Lunes, 8 octubre 2018, 02:17

El técnico del conjunto manchego. Ramis, fue muy crítico con el arbitraje, en especial con la jugada del gol de Folch. «Dudo mucho de la situación del jugador que remata en el gol. Hay decisiones que no te dejan meterte en el partido y es complicado», dijo el exdefensa. En la misma línea, insistió en que «los dos equipos hemos trabajado mucho entre semana y queremos colegiados que nos respeten a los dos» y añadió que en el partido de ayer «se ha decantado mucho la balanza por su parte. Me gustaría que vieran la pierna de Eugeni y cómo a Acuña le pisan tres veces en otra jugada. Si a eso le añades que el gol es en posición dudosa...». También se quejó del trato que recibió su delantero Zozulia: «Le han empujado siete veces. Es un chico extraordinario, noble, fuerte, que defiende a su equipo. Por momentos lo maltratan y no me parece justo. No siento que lo traten con el respeto que merece». No obstante, afirmó que «hemos regalado la primera parte y eso penaliza. En el cómputo general no merecíamos la derrota».