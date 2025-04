Aarón, portero del Real Oviedo: «Queda mucho y puede pasar de todo»

Chisco García Oviedo Miércoles, 23 de abril 2025, 14:05 Comenta Compartir

Aarón Escandell sigue siendo uno de los pilares del Real Oviedo en la temporada. El meta valenciano fue fundamental para sumar el punto en Córdoba y ahora recogió el trofeo que le acredita como el mejor futbolista del equipo en el mes de marzo. Mirando al sábado tiene clara la dificultad del duelo: «El Levante es un equipo muy vertical, con grandísimos jugadores y que está haciendo las cosas muy bien. Queremos sumar de tres ante un gran rival. No pienso en que sea la última oportunidad para el ascenso directo. Queda mucho y puede pasar de todo, el ejemplo es cómo entró el equipo al playoff del año pasado. Es cierto que si ganamos nos ponemos a cuatro, pero no queremos ponernos una fecha límite en el calendario. Después de lo del sábado quedarán más partidos».

Aunque el último empate pueda parecer un pobre botín, Aarón hizo una lectura diferente: «El equipo salió reforzado, logramos sumar ante un rival con el que sabíamos que íbamos a sufrir. Son muy dominadores, generan ocasiones y defendimos bien, nos mantuvimos fuertes. El punto que hacerlo bueno el sábado ante el Levante».

En lo personal, pudo ser una de sus mejores actuaciones, pero él no lo valora: «No intento fijarme en lo individual, si estuve bien yo también estuvo bien la defensa, que me ayudaron en muchas acciones. Siempre intento dar lo mejor de mí y en unos partidos intervienes más o menos». Sí sabe que esta temporada está siendo muy buena: «A nivel personal y profesional está siendo uno de mis mejores años, sin duda. Me encuentro muy bien en el club y he venido a luchar por cosas bonitas».

