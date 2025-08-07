El Real Oviedo conecta a sus abonados para reubicar asientos en el estadio Carlos Tartiere El Real Oviedo lanza una herramienta digital que permite a los socios intercambiar localidades de forma sencilla y colaborativa

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 7 de agosto 2025, 14:09 Comenta Compartir

El Real Oviedo ha estrenado una nueva plataforma digital con el fin de facilitar a sus abonados el proceso de reubicación dentro del Carlos Tartiere. La iniciativa, innovadora en su planteamiento, busca dar respuesta a los numerosos aficionados que, por razones personales o de comodidad, desean cambiar de ubicación en el estadio.

Mediante un sencillo formulario en línea, los socios podrán registrar su asiento actual y señalar la zona del recinto a la que les gustaría trasladarse. Una vez recopilada la información, el club asumirá el papel de intermediario: cotejará los datos para identificar posibles coincidencias entre los abonados y, si se detecta una compatibilidad —como un cruce de preferencias entre distintas zonas del estadio—, ambas personas serán puestas en contacto por correo electrónico para que gestionen el intercambio de forma directa.

Desde la entidad carbayona se espera que este sistema contribuya a que cada aficionado encuentre un lugar más acorde a sus gustos en la grada, justo en una temporada clave para la afición azul: el regreso a Primera División. El club ha bautizado esta curiosa iniciativa con un símil televisivo, aludiendo a 'First Dates' futbolero en el que los oviedistas podrán hallar a su «media naranja» en las butacas del Tartiere.

Temas

Real Oviedo