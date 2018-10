La afición del Real Oviedo prepara su desembarco en el Wanda El club tiene previsto poner hoy a la venta las 3.500 localidades que el Rayo Majadahonda remite a Oviedo R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 9 octubre 2018, 02:44

El del próximo domingo ante el Rayo Majadahonda será probablemente el desplazamiento más masivo de la afición oviedista en la presente temporada. El hecho de que el encuentro se dispute en el Wanda Metropolitano hace que no haya restricción de entradas para los aficionados visitantes. Podría darse la circunstancia de que fuera mayor la presencia de aficionados azules que del equipo local.

El conjunto madrileño remitirá a Oviedo 3.500 localidades, las que ha solicitado el club, al precio de 25 euros, que están ubicadas en la zona de la afición visitante. La entidad carbayona espera poder poner hoy a la venta las entradas en su tienda oficial, situada en los bajos del centro comercial Modoo.

Una parte de esas entradas serán distribuidas por la Aparo, como es habitual en los desplazamientos, entre las peñas que han organizado viaje a tierras madrileñas, que serán numerosas.

Se puede dar la circunstancia de que haya más aficionados visitantes que locales

El club informó ayer que está a la espera de recibir las entradas que inmediatamente se podrán a disposición de los aficionados. El conjunto de Majadahonda juega en el campo del conjunto colchonero mientras se ejecutan las obras necesarias en su estadio para adecuarlo a los requisitos de la LFP.

Por ese motivo, el Real Oviedo informó que el Atlético de Madrid y Rayo Majadahonda «únicamente habilitan la zona de grada preferencia para las aficiones que requieren un número bastante inferior de localidades». Es decir, los aficionados azules deberán ocupar la zona de la afición visitante en la que hay unos 5.000 asientos.

El hecho de disponer de un elevado número de entradas hace que no se vayan a producir restricciones como en otros desplazamientos de la afición ovetense en las que se suelen quedar cortas. No fue el caso del último desplazamiento a Madrid para jugar contra el Alcorcón, cuando los seguidores azules se plantaron por el elevado precio de las entradas, 30 euros, para un estadio que no resulta especialmente cómodo. No obstante, en Santo Domingo se dieron cita unos 400 oviedistas en la grada.

El precio de las entradas que se podrán adquirir asciende a 25 euros

Lo que hace el club en esta ocasión es no poner límite de entradas para sus abonados, habitualmente solo se pueden retirar dos. Para el encuentro del domingo «cada abonado podrá adquirir el número de localidades que desee, siempre que presente los abonos de las personas para las que se retira la entrada», informó ayer el club. Los abonados serán los únicos que puedan retirar localidades hasta el miércoles a las 22 horas. A partir del jueves la venta de las mismas estará abierta a todos los aficionados que lo deseen.

La previsión es que sean cerca de 3.000 los seguidores azules que se puedan desplazar al encuentro del domingo, aprovechando el puente festivo y los numerosos viajes organizados por las peñas, tanto el sábado como el mismo domingo. También está previsto que en los próximos días la Asociación de Peñas del Real Oviedo, Aparo, informe sobre el viaje que tiene previsto organizar.

El último desplazamiento masivo de la afición ovetense fue hace tres jornadas a Lugo, donde se dieron cita unos 1.200 aficionados, una cifra bastante inferior a la de temporadas precedentes. El descenso de la Cultural Leonesa quitó del calendario otro de los desplazamientos de la afición que solían concitar a un importante número de seguidores por su cercanía.

En lo que va de la presente temporada, la mejor entrada que ha registrado el estadio del Atlético de Madrid, que este año albergará la final de la Champions, fue en el encuentro ante el Extremadura, que tuvo 5.352 espectadores, de los que más de 1.500 eran seguidores del conjunto de Almendralejo.

En la primera jornada de Liga, ante el Mallorca, fueron 3.423 espectadores, contra el Lugo 3.369 y en el partido de ayer ante el Sporting, 4.508 espectadores.

Los aficionados azules tendrán el domingo la oportunidad de conocer uno de los estadios más modernos de Europa, en lo que será uno de los últimos encuentros que el Rayo Majadahonda dispute en él, ya que se espera que en enero concluyan las obras que se están realizando en sus intalaciones del Cerro del Espino, que tiene una capacidad para unos 3.800 aficionados, lo que limitará sensiblemente la presencia de seguidores de los equipos rivales.

