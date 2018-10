El Albacete es el único equipo invicto de Primera y Segunda Luis Miguel Ramis, durante un encuentro. / LOF Ramis considera anecdótico no haber perdido y espera un Oviedo que busque que el partido se juegue lejos de su portería R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 6 octubre 2018, 02:51

El Real Oviedo tiene el reto mañana de lograr la primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere, pero para ello tendrá que superar a un rival complicado como lo es el Albacete, que todavía no ha perdido en ningún encuentro de Liga.

El inicio de temporada del Albacete está siendo especialmente bueno esta campaña y eso le ha convertido en el único conjunto de Primera y Segunda División que no conoce la derrota hasta el momento.

Los de Luis Miguel Ramis se encuentran en la sexta plaza de la tabla, la última de 'play off', con 13 puntos, gracias a sus tres victorias y cuatro empates. El conjunto manchego está destacando por su capacidad goleadora, ya que es el segundo equipo que más tantos ha marcado, trece, uno menos que el Granada. Por el contrario, ha encajado siete goles hasta ahora y solo ha dejado su portería a cero en una ocasión, ante el Córdoba.

El equipo del Carlos Belmonte, uno de los que más se ha reforzado esta temporada, está teniendo en el ex del Granada Rey Manaj a su jugador más destacado en el inicio de la competición, ya que suma tres goles. También están teniendo acierto ante la portería contraria Zozulya y Acuña, que suman dos tantos cada uno.

El entrenador del conjunto manchego se refirió ayer al hecho de no haber perdido señalando que es algo que «indica que hacemos muchas cosas bien, pero también sé que no nos va a dar superpoderes para ganar ningún partido de aquí hacia adelante». Además, apuntó que le hubiera gustado más perder un partido de los empatados y ganar otro y añadió que se trata de algo «anecdótico, pero está bien». «Eso solo no da crédito suficiente para el siguiente partido. Eso lo hace el trabajo diario», hizo hincapié.

Respecto al hecho de que el Real Oviedo todavía no haya ganado como local comentó que «seguramente se van a mostrar con mucho empuje y con mucha energía. Con ganas de hacerse con el control del partido e intensidad. Igual con juego directo para llevar el partido lejos de su portería», pero dejó claro que tienen sus «armas para responder».

Además, sobre los malos resultados de su equipo en el municipal ovetense, Ramis señaló que «jugar con eso también es jugar al fútbol». «Manejar bien esas situaciones en el campo o la debilidad del rival es importante. Al igual que combatir los puntos fuertes del rival que tendrá en casa», comentó.