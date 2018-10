Alfonso destaca la versatilidad de los azules e insta a «llegar al equilibrio» El guardameta oviedista confiesa que le da «rabia» no dejar más veces su portería a cero, pero cree que se trata de «coger una buena dinámica» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 1 noviembre 2018, 02:41

Sin tiempo para lamentarse del tropiezo en Tarragona, la plantilla del Real Oviedo ya mira al horizonte para subsanar el domingo ante el Mallorca ese resultado negativo cosechado en el feudo del Nástic. «Fue una derrota dolorosa, pero llevamos varias semanas en las que nos hemos encontrado con golpes así y tenemos que reponernos como ya hemos hecho en otras ocasiones e ir a ganar este fin de semana», proclamó ayer el guardameta Alfonso Herrero, con un elevado listón de exigencia acerca de su parcela y el afán de tapiar su portería.

«Es lo que más rabia me da. Me gustaría dejar más veces la puerta a cero, pero eso va llegando», expuso el cancerbero toledano, que no ocultó que el hecho de recibir más goles puede contribuir a sembrar más dudas, pero recordó que es cuestión de «coger la buena dinámica, hacerse fuertes, defender bien los balones parados e intentar que el equipo vaya hacia delante en esa línea». Con «un amplio abanico para poder manejar los partidos como nos convienen» otorgada por Juan Antonio Anquela y cómodos en esa variedad de dibujos tácticos, el manchego considera que los azules han «demostrado que somos bastante versátiles en ese aspecto» y cree que si el técnico jienense apuesta por los dos delanteros deben «hacer las cosas bien y que esos dos puedan rematarlas y meterlas». «Sea con dos o con uno, tenemos que materializar los goles y ser fuertes atrás», argumentó el portero formado en la cantera del Real Madrid, que concluyó que deben «intentar llegar a ese equilibrio y hacernos fuertes ahí».

