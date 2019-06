Real Oviedo | Alfonso Herrero: «El equipo nunca dejó de darlo todo e intentarlo» El portero comentó que desde el miércoles sabe que va a jugar y lo afronta con «con mucha ilusión» RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Domingo, 2 junio 2019, 13:15

El portero del Real Oviedo Alfonso, que el martes recuperará la titularidad por la lesión de Champagne, aseguró esta mañana tras el entrenamiento del equipo que aunque las opciones de meterse en el ´play off´ son muy escasas van a intentar pelear hasta el final. Además, dejó claro que a lo largo de la temporada. «Todos los años intentamos hacerlo lo mejor posible, nunca el equipo dejó de dar un poco en el campo, pero las cosas a veces salen bien y otras mal, pero el equipo nunca dejó de darlo todo e intentarlo».

Alfonso, que cumple su tercera temporada aprovechó la rueda de prensa para dar el pésame a toda la familia de José Antonio Reyes, del que dijo fue «un grandísimo futbolista y una pérdida increíble», por eso entiende que «es algo normal que se cambien los paridos, el Extremadura vivió una situación difícil y todos los equipos de la liga les apoyamos».

El portero comentó que desde el miércoles sabe que va a jugar y lo afronta con «con mucha ilusión de volver a jugar en mi casa, donde he jugado muchos partidos y con ganas de demostrar que sigo aquí y que tengo ganas de volver a la titularidad». Además, en este tiempo comprobó que «la gente que está conmigo y me ve entrenar todos los días sabe que nunca he bajado los brazos y me he mantenido de manera profesional entrenado bien. Poder jugar estos dos partidos es un poco una recompensa que me da el míster».

Sobre la situación del equipo reconoce que «es difícil, ha sido una semana en la que nos ha costado un poco porque es complicado, pero hay opciones de entrar y creo que mientras que haya opciones, por pocas que haya, hay que intentar luchar hasta el final, partiendo de ganar los próximos tres puntos».

En su tercera temporada en el conjunto azul reconoce que «los tres años más o menos han sido iguales, pero también creo que tenemos que entender que es una liga difícil, con equipos muy buenos, equipos con presupuestos muy altos. Nos quedamos a la orilla, espero que se den los resultados, pero también que el equipo siga creciendo año a año».

El equipo se entrenó esta mañana en El Requexón con las bajas de los lesionados Champagne, Forlín y Javi Muñoz, además de Bárcenas, que no volverá a entrenar con el equipo para incorporarse a la selección de Panamá. La plantilla volverá a trabajar mañana por la mañana en El Requexón y posteriormente el técnico facilitará la convocatoria para el encuentro del martes, a las 21 horas, ante el Rayo Majadahonda en el Carlos Tartiere.