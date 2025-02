Real Oviedo | Un año lleno de altibajos para Ziganda

José Ángel Ziganda aterrizó en Oviedo un 18 de febrero y tal día como hoy -pero de hace un año- dirigía su primera sesión como ... técnico del Real Oviedo. No había tiempo casi ni para presentaciones: el equipo estaba en descenso tras el peor año desde su regreso al fútbol profesional. Las cosas no habían salido bien en lo deportivo hasta ese momento -los azules estaban en decimonovena posición tras haber ganado solo 6 de 28 partidos- y tampoco lo institucional auguraba nada bueno.

Los problemas con el tope salarial, las abruptas salidas de Joaquín del Olmo y de Michu del organigrama y los cambios de rumbo en el banquillo con las destituciones de Sergio Egea y de Javi Rozada marcaban la tónica en un Requexón enrarecido por la falta de dirección. Tras Federico González y Francesc Arnau a los despachos, llegó Cuco al verde para hacer posible lo cada vez más improbable en lo deportivo: una salvación a tiempo.

Era el tercer entrenador que dirigía al equipo en solo seis meses y tenía catorce jornadas para revivir a un vestuario que no solo no sumaba sino que no se veía capaz de resolver la situación, angustiado por la posibilidad de caer en el descenso. Así lo recuerda uno de los hombres que por aquel entonces se puso a sus órdenes: Yoel Bárcenas. El panameño, ahora en el Girona, está convencido de que fue su filosofía y positivismo lo que salvaron al club del abismo.

«Cogió a un equipo que estaba hundido, cuando llegó no levantábamos cabeza y fue él quien nos hizo cambiar la mentalidad respecto a lo que veníamos haciendo. Nos convenció de que en los partidos que quedaban, íbamos a hacer otra temporada nueva», recuerda desde la distancia el internacional canalero.

Y así fue. Aquel Ziganda que alzó la voz en el vestuario azul tras el primer pinchazo en el Anxo Carro tenía «un don para dar tranquilidad cuando las cosas se ponían especialmente feas». El mismo, explica el propio Bárcenas, que permite a los jugadores «tener calma para centrarse únicamente en lo que tiene que hacer en los partidos». Ni siquiera un hecho tan extraordinario y contraproducente como el confinamiento fue impedimento para firmar números de ascenso directo en los once partidos en los que el Oviedo de Ziganda se jugó la permanencia.

«Es más, aunque suene contradictorio creo que el míster supo sacarle partido a ese tiempo: lo utilizó para convencernos, para que creyésemos en todo lo que quería hacer sobre el verde», recuerda Barcenas, que habla con el que fuera su entrenador «cada vez que hay oportunidad de hacerlo». «Él me dio mucho, y yo le respondí. No me puso de inicio hasta Extremadura, no me conocía y esperó a vernos entrenar: vio cosas que le gustaron y me las pidió en el campo. Es abierto y cercano, cuajamos una gran relación,» comenta el ex jugador azul, cuya salida rumbo al Girona lamentó el de Larráinzar por ser «un perfil difícil de encontrar».

Aunque en una situación más holgada, el Oviedo de Ziganda sigue este año navegando entre altibajos. «Veo al mismo equipo compacto, que tiene claro lo que quiere hacer, pero las lesiones y la Covid al final también merman la idea del míster», contextualiza el extremo, que ve a los oviedistas capaces de revertir la situación.

El pasado lunes con el regreso de Ziganda tras dos semanas de baja por coronavirus, el equipo volvió a dar atisbo de mejora tras dos jornadas sin sumar y dos meses sin ganar. Para dar continuidad a esa bomba de oxígeno que supuso ganar en Lugo, deberá hacer lo propio en el Fernando Torres. En el banquillo rival, un José Luis Oltra que ya valoró al navarro cuando aún no ocupaba el cargo de técnico del Fuenlabrada. «Ya ha demostrado que sabe ordenar a sus equipos, que no lo hace a través de un jugador u otro sino que lo hace por líneas, en todas. Si algo le caracteriza es la generosidad del equipo, cuyo esfuerzo siempre es colectivo», analizó a mediados de octubre el técnico valenciano, cuando los azules lograban mejores sensaciones que resultados.

De puertas para afuera, Ziganda pasó de ser «una apuesta arriesgada» a ser un técnico cuya renovación «fue merecida y basada en hechos».

Así lo recuerda María Joglar, tesorera de la Asociacion de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO). «Puede ser un técnico idóneo para encarrilar un proyecto aquí, pero mandan los resultados. Aportó tranquilidad y mentalidad, y por las palabras de los jugadores, se ve que le han echado en falta estas dos semanas que ha estado aislado. Me gusta su apuesta por la cantera, y si le tengo que poner un pero, ese es la tardanza en los cambios», apostilla Joglar.