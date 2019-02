Real Oviedo | Anquela: «Solo puede fichar quien tiene dinero»

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, dijo este viernes sobre el mercado invernal, en el que el conjunto azul no incorporó a nadie y dejó salir a Boateng, que en estos periodos de entradas y salidas de futbolistas «solo puede fichar quien tiene dinero». «Es muy fácil, si se tiene dinero se ficha y si no, no. No hay más historia, cada uno se refuerza como puede, yo no sé cómo llevan las cuentas el resto de equipos, deberían ser para todos lo mismo. Voy con los que tengo hasta el fin del mundo«, señaló el jienense.

Respecto al posible relevo de Boateng, el técnico explicó que si se necesita un refuerzo para atrás subirá al canterano Jimmy y si no cualquier otro jugador ofensivo del filial.

En lo que al juego del equipo se refiere, el propio Anquela destacó que ante el Zaragoza los suyos sí que crearon ocasiones pese a la derrota, y que incluso registraron más tiros a puerta, por lo que aunque lo de crear ocasiones es «colectivo» insiste en que los delanteros tienen que «meter las que se tienen».

«Crear ocasiones es colectivo se supone, pero yo también echo en falta que metan las que tienen. Porque tener una y meterla es lo que vale dinero. No es fácil jugar fuera de casa y tener tres claras como el otro día en Zaragoza, y la semana anterior. El equipo genera las que puede y más, si me apuras», concluyó el andaluz.

El técnico azul destacó que el equipo juega con tres delanteros, porque las dos bandas son también atacantes, por lo que cree que los delanteros estén solos y aboga por concienciar a los suyos de lo importante que es «moverse bien» con cada sistema.

Los azules trabajaron a puerta cerrada en una sesión en la que finalmente no estuvo presente Mossa, que sigue siendo sometido a pruebas para evaluar el dolor agudo abdominal que sufre desde el jueves y que le descarta de cara al choque ante el Cádiz (16 horas, domingo).