Real Oviedo «Tengo clarísimo lo que vamos a hacer, igual que todos los partidos que hemos jugado fuera de casa» Anquela afirma que ya ha decidido el sistema, «el equipo y la convocatoria» para el duelo ante el Rayo Majadahonda IVÁN ALVAREZ Viernes, 12 octubre 2018, 15:19

A poco más de 48 horas para el duelo en el Wanda Metropolitano contra el Rayo Majadahonda, Juan Antonio Anquela no tiene ningún cabo suelto. Así lo ha confirmado este mediodía el entrenador del Real Oviedo, que ha asegurado que tiene totalmente definida la puesta en escena de su equipo cuando el balón eche a rodar a las cuatro de la tarde en el moderno estadio madrileño. «Tengo clarísimo lo que vamos a hacer, igual que todos los partidos que hemos jugado fuera de casa. Ni más ni menos», ha proclamado el técnico azul, que ha apostillado que ya ha decidido el sistema que empleará, «el equipo y la convocatoria» para enfrentarse al cuadro majariego.

Con un dilatada trayectoria en los banquillos, el jienense es fiel a los códigos de vestuario y al confesar que todavía no ha dado esa información a sus futbolistas considera «una falta de respeto» hacerla pública. «Tengo un partido en mi cabeza, pero luego empieza e igual no nos sale nada de lo que habíamos pensado, pero nuestro planteamiento es muy fácil: vamos a intentar trabajar bien, competir y a ver si tenemos la suerte necesaria que hay que tener en cada partido», ha expuesto el preparador andaluz, que ha eludido pronunciarse acerca de si suplirá la baja de Bárcenas con la titularidad de Aarón Ñíguez, pero ha afirmado que el ilicitano «es un futbolista importante» que está «capacitado para hacerlo bien» y ya lo ha demostrado con actuaciones como la que protagonizó en Lugo.

«Unos días jugaremos de una manera, otros de otra, pero al final los que deciden si las cosas están bien hechas son los jugadores», ha aseverado en alusión a la importancia del dibujo táctico el capitán de la nave oviedista, que ha proclamado que el Rayo Majadahonda «es un equipo que hace las cosas bien y no va a regalar absolutamente nada». Un adversario con un perfil combinativo que ha ido introduciendo matices en su propuesta de juego con el paso de las jornadas.

«Al principio podía decir que tenía un estilo definido, que hacía las cosas de memoria, pero ahora ha cambiado un poquito. Todos cambiamos mirando para atrás y este no va a ser una excepción», ha explicado Anquela, satisfecho con el juego desplegado por su equipo el pasado domingo ante el Albacete. «Hay dos minutos, nada más salir del descanso, de una intensidad tremenda. Apretábamos en su área, no salían de allí», ha recordado con orgullo el técnico andaluz, que ha aludido en la sincronía en la presión como una de las claves en las que se cimentó el primer triunfo en el Carlos Tartiere, después de los tropiezos contra el Zaragoza y el Elche. «Cada vez que me recuerdan lo que pasó, lo paso mal porque creo que regalamos. El día del Zaragoza no estuvimos bien nadie y en los dos partidos los rivales fueron mejores que nosotros. Los otros dos que hemos jugado en casa hemos podido ganarlos cómodamente», ha argumentado el jienense, que ha indicado que tiene «la lista hecha» para viajar a Madrid y se muestra «encantado» por llevar a cuatro jugadores del filial.