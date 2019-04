Anquela: «El mutuo acuerdo es que me dicen que te vas» 00:09 Anquela, en la improvisada rueda de prensa en la salida del Requexón / ELOY ALONSO «No iba a dejar esta nave nunca porque he luchado por ella durante mucho tiempo» IVÁN ÁLVAREZ Martes, 23 abril 2019, 11:28

Juan Antonio Anquela ha acudido esta mañana a las instalaciones de El Requexón para despedirse de la plantilla y los trabajadores del club. El entrenador jienense ha deseado suerte a sus antiguos jugadores, que esta tarde se pondrán a las órdenes de Sergio Egea, y asume el cierre prematuro de su etapa al frente del Real Oviedo como una consecuencia de los últimos resultados.

El experimentado técnico se va agradecido al club por su viejo anhelo de ocupar el banquillo local del Carlos Tartiere y vivir «dos años de felicidad en el verde» en el que se lleva «el cariño de mucha gente, sobre todo del paisano de la calle». «Son cosas del fútbol, ya me aguantaron bastante. Hubo momentos más delicados en los que me aguantaron», afirmó en declaraciones recogidas por Deportes Cope Asturias el andaluz, que confesó cómo se cerró su marcha, anunciada por el club como una decisión «de mutuo acuerdo». «El mutuo acuerdo es que me dicen que te vas. Yo tengo que asentir», aseguró antes de precisar que no estaba entre sus pensamientos la renuncia.

«No iba a dejar esta nave nunca, porque he luchado por ella durante mucho tiempo», profundizó el jienense, que se va tras dejárselo «todo en este proyecto» y agradecido al club. «Del Oviedo no voy a decir nunca nada malo, porque me ha dado dos años de felicidad que no están pagados. Dos años de felicidad en el verde», expuso el andaluz, con palabras de gratitud también para la afición. «Me han hecho disfrutar de este juego. He vivido partidos que no podía imaginar y eso me la han dado ellos», concluyó.