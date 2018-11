Anquela: «Quiero un equipo que tenga descaro»

Con Saúl Berjón descartado y la presencia de Aarón Ñíguez en la convocatoria en serio riesgo, Juan Antonio Anquela perfila los últimos detalles del partido de este sábado contra el Deportivo. Un duelo en el que el entrenador azul espera dar continuidad al buen juego desplegado durante varias fases del choque de la última jornada contra el Mallorca. «El ritmo al que jugó el Oviedo en la primera parte es difícil de sostener, pero cuando te aprietan un poco tenemos que ser más consistentes y saber leer el partido. Estoy muy contento con el trabajo, con lo que no estoy es con los resultados», ha expuesto este mediodía el técnico jienense.

«Hicimos todo para ganar el domingo», ha ahondado el técnico andaluz, que aboga por «seguir creyendo en lo que estamos haciendo y seguir peleando». De cara a la cita de este sábado en Riazor, apuesta por mantener la identidad del equipo, encarar el choque con la confianza de que los azules «pueden competir contra cualquiera» y buscando la victoria «desde el primer minuto». «Cuando nos hemos metido atrás, que creo que lo hemos hecho muy pocas veces, no nos manejos bien en esa situación», ha explicado antes de exponer lo que busca de sus jugadores frente a un adversario como el Deportivo que «tiene todo para ascender».

Más noticias Alanís asoma por la muralla del Real Oviedo

«Quiero un equipo que tenga descaro», ha proclamado el experimentado preparador, que ha apostillado que no tienen «motivos para no hacer las cosas bien» en una semana en la que, según ha confesado, no ha tenido que mentalizar a sus jugadores para abstraerse del derbi del 17 de noviembre. «Cuando nos metamos en eso ya será otra historia. No me enteré de cómo funcionaba el tema hasta que lo vi. Ahora lo entiendo perfectamente, desde el primer día se estaba pensando en eso. He vivido fiestas increíbles y en algunas tuvimos suerte», ha señalado el jienense, que ha vuelto a expresar que no cree que el resultado en este tipo de duelos creen un punto de inflexión.

«El año pasado recuerdo que ganamos al Sporting y dije que parecía el fin del mundo. Quedaba mucho y a partir de ahí cogimos un racha bastante mala», ha recordado el jienense, que comienza a recuperar efectivos en la zaga. «Ahora me sobran unos pocos. Estoy siendo injusto con el que deje fuera, pero tengo que decidir», ha aseverado el técnico azul, que valora como «una posibilidad muy grande» ubicar a Bárcenas en el costado izquierdo frente al Deportivo. Un duelo en el que el conjunto carbayón espera resarcirse de un empate ante el Mallorca que dejó a Anquela mejores sensaciones que botín final.

«El otro día jugamos fenomenal y estuvimos a punto de perder. Si nos la meten en el último minuto nos quedamos con la cara de '¿qué ha pasado aquí?' Hay que estar los noventa minutos y que la suerte caiga de su lado», ha señalado el jienense, que considera que «en líneas generales el resultado no fue justo». «El gol que nos meten es en fuera de juego. Un fuera de juego clarísimo, no por una bota. Pero estamos calladitos y no decimos ni 'mu'», ha lamentado el técnico azul, que espera que en Riazor los oviedista sigan siendo «fieles a lo que hacemos».

Síguenos en: