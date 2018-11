Juan Antonio Anquela: «Después de vivir el derbi, lo entiendo perfectamente» Viernes, 9 noviembre 2018, 02:32

Juan Antonio Anquela aseguró ayer que no ha tenido que hacer esfuerzos para que sus jugadores se enfoquen exclusivamente en el duelo de mañana contra el Deportivo pese a la proximidad del derbi asturiano, pero no es ajeno a que se acerca una fecha relevante y muy esperada por muchos en el calendario del campeonato liguero. «Cuando nos metamos en eso, ya será otra historia. Cuando lo vi el año pasado, me quité todas las dudas. No me enteraba de cómo funcionaba el tema hasta que lo vi. Ahora lo entiendo perfectamente, desde el primer día que se está pensando en eso», afirmó risueño el jienense, que indicó que ha «vivido fiestas increíbles y en algunas tuvimos suerte».

Reiteró, no obstante, su reticencia a creer que este tipo de duelos generen un punto de inflexión y apoyó su argumentación en la ocurrido la pasada temporada. «Recuerdo que ganamos al Sporting y dije que parecía el fin del mundo. Quedaba mucho y a partir de ahí cogimos un racha bastante mala», expuso el técnico azul, que se refirió a que debían ser los oviedistas quienes saliesen reforzados del choque y sin embargo fue el Sporting «el que empezó a ganar partidos».

«El fútbol quien lo entienda, que lo compre», afirmó antes de reiterar que la prioridad es el Deportivo. «Cuando pase, a ver si somos capaces de dar una buena imagen y competir», concluyó.

