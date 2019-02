Con el propósito de enlazar la tercera victoria y cosechar su sexto triunfo en los últimos siete partidos, el Real Oviedo recibe este sábado en el Carlos Tartiere (20 horas) al Alcorcón, «un señor equipo», como lo ha definido este mediodía Juan Antonio Anquela. «Sabe lo que hace y ha estado todo el año arriba por méritos propios», ha expuesto el entrenador azul, que con Javi Hernández y Omar Ramos de vuelta al grupo encuentra una tregua en la plaga de lesiones que ha sufrido esta temporada y tendrá que realizar un descarte en la convocatoria de mañana.

«Ya era hora de que tuviéramos ese problema», ha indicado el técnico oviedista, que ha confirmado que Forlín «está perfecto», pero esperarán para su vuelta a la competición. Anquela, que recupera a Bárcenas tras cumplir su encuentro de sanción en Elche, ha confesado que todavía está «dándole vueltas» a una alineación que decidirá mañana. «Ahora tenemos bastantes más variantes», ha profundizado el jienense, que ha reiterado su idea de que los cambios «se hacen cuando no se gana o no se tienen los resultados adecuados».

«Ahora estamos con la fortuna de cara de ganar partidos que antes se nos escapaban», ha aseverado el andaluz, con la esperanza de que la racha se prolongue. «Hacemos bastante bien algunas cosas. A veces se nos valora un poquito más fuera de casa que en casa, pero qué vamos a hacer. Tranquilidad», ha asegurado el capitán de la nave azul, con más opciones para los costados para el choque de este sábado.

«Antes lo teníamos claro: era sota, caballo y rey. Ahora tenemos algunas jugadas más y nos podemos liar», ha señalado el jienense, que espera «seguir en esta línea y que quien salga compita lo mismo», como logró el pasado sábado en Elche. «Estoy muy contento con los tres cambios que hicimos, que intervinieron en todo. Javi (Muñoz) en el juego, Ibra en el remate al larguero y Toché metió el penalti. Ese es el único camino, le digo a ellos que con once no me basta. Cuando jugamos fuera necesito dieciocho y cuando jugamos en casa necesitaré veinte, porque si no, no vamos a ninguna parte», ha argumentado el jienense, que ha elogiado la aportación de Diegui Johannesson.

«En Diegui confío mucho porque tiene una cosa, que es imprevisible. Nos da muchas alternativas y todas ellas para nosotros son importantes. Es muy vertical y al ser vertical crea problemas», ha explicado el jienense, satisfecho con el apoyo de una afición que tendrá a su disposición este domingo entradas de acompañante para alentar a los azules en el duelo contra el Alcorcón. «Para jugar al fútbol, cuanto más gente haya, mejor, pero nosotros tenemos a los nuestros, que no nos fallan nunca y son para los que jugamos. Si podemos atraer a más gente, mejor que mejor», ha concluido.

Síguenos en: