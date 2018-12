Anquela: «Mi futuro no me preocupa, me preocupa que el Oviedo gane» El ténico azul, «totalmente convencido de que vamos a salir de esta», señala que «la inmensa mayoría está con mi persona» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 20 diciembre 2018, 14:32

Con la ambición de reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas, el Real Oviedo recibirá en el Carlos Tartiere (16 horas) al Málaga en un duelo crucial para el conjunto carbayón. Su entrenador, Juan Antonio Anquela, que ha definido el partido como «muy importante», se siente respaldado por la afición. «Aquí en Oviedo la inmensa mayoría está con mi persona. Ya no con el entrenador, están con mi persona y eso para mí es importantísimo. Voy a pelear como lo he hecho toda mi vida, pelear cada partido», ha afirmado el técnico azul, que ha indicado que nunca se ha marcado «ninguna meta» y sabe «cómo funciona este juego».

«Mi futuro no me preocupa lo más mínimo, me preocupa que el Oviedo gane», ha proclamado el jienense, que considera que no se le pueden «poner muchos peros» a su dedicación por el equipo y no tiene «la más mínima duda» de que sus jugadores creen en lo que hacen. «La sensación de muerto jamás la hemos dado», ha manifestado el experimentado técnico andaluz, que ha recordado que en Granada pelearon «hasta el último segundo» e hicieron «méritos más que suficientes para no venirse de vacío», pero es consciente de que «lo único que valen son los resultados».

«Las dos últimas jornadas se han afeado unos números que estaban donde nos corresponde, ni más ni menos», ha expuesto el técnico. Ante la plaga de bajas que sufre, ha indicado que «otro entrenador estaría llorando todo el día», pero ha asegurado que él no piensa hacerlo. «En nuestro equipo, cuando estemos todos, competiremos. Cuando no, tendremos que sufrir y tener la suerte necesaria que, en los últimos partidos, llámese suerte o acierto no hemos tenido», ha explicado el jienense, que ha calificado la rotura fibrilar sufrida esta semana por Ibra como «una raya más para el tigre».

«Tendremos que tirar para adelante con la gente que tenemos y estoy totalmente convencido de que lo vamos a hacer bien y que vamos a salir de esta. Estoy totalmente convencido, no me cabe la más mínima duda», ha proclamado el técnico, que ha afirmado que mantiene un contacto bidireccional «todas las semanas con la gente del club». «Me dicen que siga haciendo lo que estoy haciendo, que trabaje y que procure ganar», ha confesado.

Síguenos en