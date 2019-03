Anquela: «Lo que me gusta es ganar, unas veces será desde la posesión y otras desde la efectividad»

Con la premisa de «pasar página» de una semana que ha definido como «complicada», Juan Antonio Anquela encara el duelo que el Real Oviedo disputará ante el Deportivo, con un inicio atípico por la protesta pacífica que club y afición llevarán a cabo y demorará la entrada al habitual emplazamiento en el Carlos Tartiere hasta el minuto 12. «No estoy acostumbrado a ver un partido sin aficionados. Lo que haga la directiva tendremos que apoyarlo a muerte, que para eso son nuestros jefes», ha aseverado este mediodía el técnico azul, que ha indicado que la hinchada del conjunto carbayón «es pacífica».

«Va a todos lados y en líneas generales ha creado muy pocos problemas, si es que los una creado en algún sitio», ha expuesto Anquela, que ha proclamado que «la cordura tiene que imperar» tras el derbi contra el Sporting. El jienense ha confesado que no ha vuelto a ver las jugadas polémicas de ese partido, pero sí ha desvelado cómo estaba el protagonista de la última, Ibra, tras el pitido final del árbitro. «Cuando tú entras a un vestuario y ves a un futbolista llorando de impotencia cuesta mucho levantar eso. El domingo pasado lo vi y eso me llegó al alma. No supimos digerir lo que el fútbol nos deparó en ese momento y ese futbolista tiró toda la rabia que llevaba dentro y toda la justicia que no se hizo», ha argumentado sobre el delantero senegalés, al que ha elogiado por su calidad humana y su aportación sobre el césped.

«Además de que le tengo un aprecio personal grandísimo porque es un chico excepcional, siempre que le hemos pedido nos ha dado», ha explicado el jienense, que reconoció su aportación para que en el tramo final los azules pudiesen apretar con «corazón y con toda la fuerza del mundo». Antes habían intentado acercarse a la portería contraria a través de la posesión del balón, un plan en el que el técnico echó en falta «un pelín de calma».

«A mí lo que me gusta es ganar, unas veces será desde la posesión y otras desde la efectividad. En los últimos partidos hemos tenido la posesión e igual no hemos sido todo lo efectivos que deberíamos», ha explicado el veterano técnico, que ha defendido la importancia de no aferrarse solo a una idea consciente de que esas variantes pueden conllevar críticas. «Hagas lo que hagas, el toro te va a pillar siempre. En cada momento tendremos que utilizar lo que nos convenga. Intentamos ser un equipo equilibrado», ha apostillado.

El campeonato entra en su fase decisiva, donde se definen los objetivos y Anquela ve a su equipo «bien, con ganas». «Estamos en condiciones de disputar esto si no nos volvemos locos y si sabemos que todavía, aunque parezca mentira, es muy largo», ha expresado el técnico, que ha asegurado que «lo peor del fútbol es quedarte en terreno de nadie». «Aquí hay que estar con la ilusión siempre a tope. Este equipo no ha dejado nunca de hacerlo. Podemos estar más acertados o menos, pero ese es un valor que este equipo siempre lo ha llevado como bandera», ha apostillado.

A la espera de Tejera, con molestias por un golpe «en un un sitio delicado», prepara el exigente duelo contra el Deportivo «un equipo muy fuerte en todas las facetas del juego». Peligroso a pesar de no atravesar un buen momento a nivel de resultados. «Tenemos claro que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de Segunda División sin ningún género de duda», ha afirmado Anquela, que se ha referido a la situación del secretario técnico oviedista, Ángel Martín González, que baraja una oferta para irse al Getafe. «No soy nadie para decirlo. Personalmente, en el trato humano y diario no tengo la menor queja. Hay que sobrellevarlo, lo único que puedo decir es que sea lo mejor para todos», ha concluido.