«La idea es fácil: trabajar y competir»

Juan Antonio Anquela tiene claro lo que quiere para el encuentro de mañana ante el Rayo Majadahonda. No obstante, eludió dar pistas tanto sobre el once como el sistema que utilizará sobre el césped del Wanda Metropolitano. Lo que el técnico sí dijo ayer es que le gustaría que el equipo se asemejara mucho al que doblegó el pasado domingo al Albacete. Tanto por la intensidad como por el comportamiento que tuvieron los futbolistas.

El técnico no podrá contar con los cuatro lesionados de la pasada jornada: Carlos Hernández, Carlos Martínez, Alanís y Toché. A ellos en esta ocasión se une Bárcenas, que está con la selección de Panamá disputando dos partidos amistosos en Asia, por lo que el preparador jienense deberá completar la convocatoria con cuatro jugadores del filial.

El técnico sin dar pistas dejó claro que el planteamiento de mañana será «el de siempre». En palabras de Anquela «salir a hacerlo lo mejor posible y luego lo que el partido te dicte». Reconoció que tiene en su cabeza el partido que quiere, pero reconoce que «luego empieza y nada de lo que has planificado sale». En cualquier caso dejó claro que la idea es «muy fácil». «Trabajar bien, competir y a ver si tenemos la suerte necesaria, que el domingo pasado la tuvimos y podemos ganar un partido que para nosotros sería importantísimo», apostilló.

Un aspecto positivo para afrontar el encuentro ante el conjunto madrileño es que el equipo viene de ganar y de dar buena imagen. «El fútbol son sensaciones, el otro día ganamos un partido importante y lo hicimos jugando relativamente bien», comentó el técnico. No obstante recuerda que «hay que sufrir» y pone como ejemplo lo sucedido el pasado domingo en el Carlos Tartiere cuando «el equipo apretó e hizo cosas, pero estuvimos a un tris de no ganar, pero esto es Segunda División y vamos a seguir peleando y trabajando».

Por ello, el técnico quiso recordar a los suyos que ese es el camino: «El día que nos olvidemos de esas premisas tendremos complicaciones». El encuentro ante el Albacete dejó algunos de los mejores momentos del equipo esta temporada. «Hay dos minutos de la segunda parte que son para verlos, nada más salir del descanso, que los pusimos en vídeo y lo vimos enteros. Fue de una intensidad tremenda apretando en su área, no salían de allí», presisó. Por eso tiene claro que la actitud debe estar por encima de los sistemas: «Unos días jugaremos de una manera y otros de otra, los que deciden si las cosas están bien hechas o no lo están son los jugadores».

Lo que no olvida tampoco el entrenador son los errores cometidos en partidos como el del Zaragoza o Elche. «Cada vez que veo un partido de esos y me acuerdo de lo que pasó lo paso mal. No estuvimos bien en ninguno de esos dos encuentros. En los dos fueron mejores que nosotros», dijo.

Anquela insistió en que tiene muy claro lo que van a hacer mañana, aunque no lo adelantó por respeto a los jugadores, a los que todavía no se lo ha trasladado. También reiteró que el cambio de dibujo el pasado domingo respondió a lo que entendía mejor para ese encuentro y no descarta la vuelta al 4-3-3. «Miramos y decimos nos interesa hacerlo así, el año pasado ya cambiamos muchas veces de sistema, incluso en el mismo partido» concluyó.

En lo que insistió es en que el sistema con tres centrales funcinó porque «el despliegue físico que hicimos fue importante, esa es la única explicación. Nosotros intentamos presionar el balón en una serie de circunstancias y creo que lo hicimos bien, estuvimos sincronizados y ese es el único secreto».

Una de las ventajas de ese sistema es que los laterales Diegui Johannesson y Mossa se adapatan perfectamente a él. «Les viene bastante mejor jugar así, pero hay más en el equipo e intentaremos hacerlo lo mejor posible».

Sobre el rival destacó que «tiene mejores números que nosotros en casa. Ha ganado dos partidos, al Lugo y a otro más, eso no es fácil, hace las cosas bien. Evidentemente no va a regalar absolutamente nada».

También apuntó que «el lunes pasado su rival tuvo más posesión, al principio tuvieron un estilo definido y hacia las cosas de memoria».

