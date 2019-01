Real Oviedo | Anquela: «Hay que intentar sumar lo antes posible: ascenso es una palabra que cuesta mucho» El técnico azul señaló además que le gustaría «ver a Joselu de segundo punta» EFE Viernes, 11 enero 2019, 17:23

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, valoró positivamente la posibilidad de jugar con Joselu en la mediapunta -esquema que siempre ha preferido- pero insistió en que el equipo aún no está «en esa tesitura» y que seguirá jugando con un punta mientras «se fortalece el equipo».

«Cambia la forma de jugar si está Toché o si está Joselu, son diferentes. Creo que Joselu de segundo punta podría hacerlo bien, me gustaría verlo ahí, pero seguiremos con uno. Puede entrar en el once ya, pero no estoy descontento con el trabajo que viene haciendo Toché«, señaló el jienense.

El técnico reconoció también que la baja de Saúl Berjón es especialmente sensible, ya que es algo «distinto» para el equipo y aunque el que sale por él lo hace muy bien, lo cierto es que no se le puede pedir, afirma, «lo mismo» que al ovetense.

Anquela destacó que la victoria ante el Numancia fue importante sobre todo por «cómo se logró y dónde», ya que ganar en Soria «no es nada fácil», y avanzó que este último triunfo tiene que «fortalecer» al grupo.

«El fútbol no nos debe nada, moralmente puede decirlo, pero el fútbol no tiene sentimientos. Si vienen malas aguantas y sufres, y si vienen buenas intentas que sean cuantas más mejor», explicó el andaluz.

Respecto al rival del sábado, el CD Tenerife, el propio Anquela advirtió que se trata de un equipo hecho para estar peleando por todo y que, como ocurre con otros tantos en Segunda, «se acaba metiendo en un sitio del que no sabe cómo moverse», en referencia a su mala situación en la tabla.

«Hay que intentar sumar lo antes posible y luego ya se pensará en otra cosa: ascenso es una palabra que cuesta mucho. El Tenerife es un grande de la categoría, como los otros 17 que hay, y lo que ponga Oltra será bueno, sólo hay que ver los nombres», concluyó el entrenador azul.