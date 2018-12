Real Oviedo Anquela: «Aquí cada semana es como si se acabara el mundo, pero esto es mucho más tranquilo, a muy largo plazo» El entrenador del Real Oviedo lamenta que «el debe y el haber en cuanto a goles nos está matando» y proclama que «quien concede no tiene nada que hacer en este juego» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 13 diciembre 2018, 14:36

Calma y mejoría defensiva. Son los pilares sobre los que Juan Antonio Anquela trata de cimentar el crecimiento del Real Oviedo antes de enfrentarse el sábado en Los Cármenes (16 horas) al Granada, líder «por méritos propios».

«A mí no me afecta nada, espero que a mis chavales tampoco. Aquí cada semana es como si se acabara el mundo, pero esto es mucho más tranquilo, a muy largo plazo», ha argumentado el técnico azul, que ha explicado que las bases sólidas «las tiene que transmitir» un sosiego difícil de alcanzar. «Es imposible porque aquí si no hay problemas los buscan», ha apostillado el jienense, que ha hecho hincapié esta semana en la importancia de mejorar la consistencia defensiva. «El otro día hicimos lo más difícil, que era meter un gol pronto y no supimos convivir con esa circunstancia. Al final volvimos a ser blandos», ha señalado antes de concluir que «el debe y el haber en cuanto a goles» es lo que a su juicio «está matando a los azules».

«Concedimos y el que concede no tiene que hacer en este juego», ha proclamado resumiendo la derrota del pasado sábado ante el Almería el técnico azul, que recupera para esta jornada a Richard Boateng y Carlos Hernández, aunque todavía no ha decidido si el central andaluz «jugará de inicio». «Hay que tener cuidado, él tiene muchas ganas, pero vamos a valorar la situación hasta el último segundo», ha expresado antes de indicar que en caso de no poder contar con él como titular seguirán «por el mismo camino» que la semana previa. «Esto es sota, caballo y rey», ha apostillado el jienense, que ha recordado que los azules no deben meterse «una presión innecesaria» ante el duro tramo de calendario que afrontan y solo fijar la vista en el duelo ante el Granada.

«Nadie le ha regalado nada, es el mejor porque viene de ganar dos partidos fuera de casa 0-1, que es muy difícil y lo hacen con una solvencia tremenda», ha indicado sobre el cuadro nazarí Anquela, que ha indicado que el tropiezo ante el Almería y el consiguiente aumento de distancia respecto a los puestos de 'play off' no debe afectar a su equipo. «Lo tuvimos cerca, pero no es una situación nueva. El año pasado cada vez que teníamos la opción de dar un paso hacia adelante nunca pudimos concretarlo», ha recordado el experimentado entrenador, que ante la delicada situación económica que atraviesa el Reus ha aludido a la importancia de «administrar muy bien» el dinero y ha indicado que le «extrañaría muchísimo» una retirada de la competición del club catalán.

