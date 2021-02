Real Oviedo Real Oviedo | Arnau: «Si hubiera habido algo para mejorar al equipo lo hubiéramos firmado, pero no fue así» El director deportivo del Real Oviedo afirma que el mercado de invierno fue «atípico» y condicionado por la situación económica Francesc Arnau caminando por las instalaciones de El Requexón en la jornada de ayer. / FIERROS RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 3 febrero 2021, 07:36

«Atípico». Así calificó el director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, el recién finalizado mercado de invierno. Pero no solo para el equipo azul, sino para todos los de la categoría. Y reconoció que hasta el propio lunes se valoraron algunas incorporaciones que, no obstante, se descartaron por entender que no elevaban, como pretend