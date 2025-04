Real Oviedo | Arnau: «Hay potencial para tocar objetivos mayores»

maría suárez Miércoles, 11 de diciembre 2019, 14:48 | Actualizado 15:21h. Comenta Compartir

El director del Real Oviedo, Francesc Arnau, atendió a los medios en su presentación oficial como responsable de la parcela deportiva respondiendo a todas las preguntas y adelantando las tres líneas de trabajo que quiere seguir. El catalán afirmó que los mejores fichajes están en la plantilla, en jugadores a los que quiere recuperar, y reconoció que se acudirá al mercado de dos maneras: para buscar un perfil concreto que se necesita y para aprovechar en los últimos días oportunidades de mercado que implementen la competitividad del equipo.

El ex portero admitió que se buscarán salidas y también métodos a través de los cuales favorecer esas bajas en forma de intercambios con otros equipos que puedan necesitar dichos refuerzos. Sin embargo, Arnau, que destacó lo arropado que se ha sentido desde su llegada a Oviedo, explicó que las salidas serán un tema que trate en primer lugar con los futbolistas y optó por no dar nombres. Tampoco respecto a los refuerzos, para no tirar piedras sobre su propio tejado.

El nuevo responsable azul valoró la posibilidad de incorporar a alguien de fuera a su equipo de trabajo y también de hacer lo propio con gente de la casa. En cuanto al equipo de Rozada y el técnico ovetense, Arnau también fue claro: hay mucho más potencial del que el equipo estaba mostrando y su objetivo será optimizar los recursos para mejorarlo y meter distancia con el descenso.

Su llegada al Oviedo

«La grandeza del Oviedo, que es un club histórico, y su potencial, que lo tiene para tocar objetivos mayores que el de ahora, es un punto a valorar para cualquier director deportivo a la hora de decantarse por un proyecto»

«Vine muy contento e ilusionado y cuanto más me adentro en el club más potencio esa sensación. El control de la Liga es muy estricto pero veo muchas posibilidades»

«Estoy acostumbrado a llegar justo a los mercados, mi primera vez como director deportivo en Málaga me llegó un 15 de diciembre, esta vez tengo más tiempo»

Proyecto en el Real Oviedo

«Me gusta trabajar sin techo, pero el objetivo a corto plazo es salir de la zona en la que se dirime el descenso. La categoría luego es muy caprichosa y en base al trabajo lucharás por un objetivo u otro. Ahora mismo el objetivo es marcar distancia con el corte del descenso, que es muy difícil»

«Mi trabajo es optimizar al máximo los recursos que tenga el Real Oviedo. Eso pasa por estar 24 horas al servicio, buscando maneras de ajustar, porque la mente de un director deportivo siempre está pensando en ideas y situaciones que puedan ayudar y mejorar el nivel competitivo de la plantilla»

«Hay tres líneas de actuación. Una es intentar recuperar jugadores porque pienso que los mejores fichajes están en la plantilla, otra es buscar un perfil concreto de jugador que necesitamos, y la tercera pasa por los últimos movimientos de mercado, que servirán para buscar la mejora de la competitividad. Me gustan los equipos con gente que aprieta, se logra el máximo rendimiento así»

«Lo del equipo de trabajo lo estamos hablando, vamos a ver cómo lo ajustamos. De momento estoy solo y hay gente de la casa que en un futuro nos va a ayudar. Vamos a terminar de ajustarlo. Vamos a intentar formar un grupo de trabajo entre alguno que pueda venir de fuera y la gente que está aquí»

Refuerzos y salidas

«A nivel ofensivo vamos muy bien pero quizá nos falta algo para sustentar esa calidad que tenemos arriba. No me pidáis que diga posiciones, mantener la discreción es importante para tener ventaja en el mercado»

«Es imposible estimar un número concreto de llegadas, iremos viendo poco a poco y haremos una valoración al final. Haremos los fichajes que sean necesarios y que podamos hacer económicamente.»

«No he hablado aún con nadie sobre las salidas, quiero tomar por mí mismo esas decisiones y hablar primero con los futbolistas. La idea es que aquellos con los que no contemos puedan buscar salida a tiempo».

