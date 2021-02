Real Oviedo «Hemos tenido nuestras opciones, pero ellos con muy poquito se han llevado un gol y los puntos» Arostegi, que dirigió al equipo ante la ausencia de Ziganda, considera injusta la victoria manchega Arostegui. / pablo lorenzana Lunes, 1 febrero 2021, 13:18

El de este sábado, ante el Albacete y con derrota, no fue el escenario soñado por Bingen Arostegi para estrenarse al frente del banquillo del conjunto carbayón. El técnico vasco, que dirige al equipo sobre el terreno desde el pasado miércoles por el aislamiento de Cuco Ziganda, defendió el trabajo del equipo pese al pinchazo en el que no cree que haya sido el peor partido. «Ha sido un partido que, a mí personalmente no me ha gustado, pero no creo que el peor: hemos tenido nuestras opciones, pero ellos con muy poquito se han llevado un gol y los puntos», analizó el segundo técnico oviedista.

Arostegi señaló que su equipo dispuso de «5 o 6 aproximaciones buenas» al área de un Tomeu Nadal que, a pesar de ellas, no tuvo que afanarse en exceso bajo los palos. Aún con esa falta de disparos a puerta –solo Mier probó suerte iniciada la segunda mitad–, el de Bermeo matizó que «si el marcador hubiese sido otro, no estaríamos analizando el choque de la misma forma».

Para la mano derecha de Cuco Ziganda, al Oviedo, que «tuvo sus ocasiones», solo le faltó «conectar y terminar alguna de ellas en gol», algo que sí logró el conjunto manchego en la acción en la que Zozulya certificó la victoria visitante. «Han tenido una sola aproximación y en ella han hecho gol. Si hubiéramos sido capaces de acertar en una de las nuestras, no nos plantearíamos si ha sido el peor partido de lo que llevamos jugado», respondió tras el encuentro. Esa falta de puntería no es, apunta el de Bermeo, por falta de ambición, sino que se debe a que aunque el equipo es mejor que sus rivales, no está siendo capaz de trasladarlo al rsultado. También ante elAlbacete de Alejandro Menéndez. «El equipo ha puntuado en los últimos partidos, y aún siendo superior y llegando, tampoco logró ganar. De los tres anteriores me fui con la sensación de que el rival se conformaba con el empate. Hoy, aunque en un partido menos vistoso, también hemos sido superiores al Albacete pero incapaces de ganar», comentó el propio entrenador.

Arostegi explicó que el cambio de Obeng por Leschuk respondió a la búsqueda de una variante ofensiva por parte del cuerpo técnico para buscar esa igualada. «Buscábamos piernas frescas, y tener alguna opción.En físico son jugadores parecidos, pero Samu es más rápido que Gustavo y buscábamos un alternativa arriba», comentó el hombre de confianza de Cuco en referencia a una posibilidad que finalmente no llegó.

Tras la derrota, el conjunto azul se mantiene a seis puntos de un play off que marca el Leganés, una distancia que tras el pinchazo en casa y a sabiendas de que el conjunto pepinero tiene dos partidos menos, podría duplicarse. Arostegi, que se mostró consciente de ello, insistió en que el equipo «desde la posición en la que está aún puede aspirar a todo». «A pesar del resultado de hoy, hay tiempo. Si ganamos la semana que viene estaremos hablando de otro escenario. Si no acumulamos resultados positivos, sí que vamos a tener que mirar lo que viene por detrás», comentó en referencia a una pelea por salir del descenso que deja momentáneamente a cinco puntos.