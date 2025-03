RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 19 de noviembre 2019, 03:04 Comenta Compartir

El Real Oviedo quiere dejar atrás el derbi y tratar de recuperar la línea ascendente que llevaba hace unas semanas. En el seno de la plantilla se trata de quedarse con lo bueno del encuentro del domingo, como es el hecho de haber dejado la portería a cero.

Uno de los jugadores llamado a ser importante en el equipo es el defensa Arribas, que ha sido titular en los dos últimos encuentros y parece que cada vez está adquiriendo mejor ritmo de competición. El madrileño aseguró ayer que pese a que los últimos resultados no han sido los esperados, dentro del vestuario están tranquilo. En este sentido, dijo que «me preocuparía si no viese al equipo trabajar. Está claro que, tras el arranque que hicimos, nos está costando» y tiene claro que «tarde o temprano saldremos, porque el trabajo es bueno y el equipo quiere mejorar cada día».

En cuanto al partido ante el Sporting, el defensa reconoce que «estuvo muy igualado, un derbi con poco fútbol en el que el campo no ayudó mucho». En cuanto al desarrollo del encuentro, explicó que en la primera, el equipo estuvo «un poco mejor que el rival, y en la segunda pues fue al revés, ellos un poco mejor que nosotros». Por ello, ante la igualdad, entiende que «el empate es justo. Queríamos ganar y no pudimos, toca seguir trabajando».

En este sentido, discrepa de las palabras de José Alberto en las que señalaba que merecieron la victoria «el entrenador del Sporting dice que fueron mejores, pero que se ponga la primera parte y vea quién propuso fútbol y quería jugar y quién perdió tiempo».

Insiste el central en que el equipo azul estuvo mejor en la primera mitad. «A partir del minuto 15 pudimos meter gol», si bien reconoce que en la segunda parte, «ellos mejoraron, apretaron porque veían que se les podía escapar el partido, lo intentamos, pero ellos adelantaron líneas»

En lo que no tiene dudas es en que quisieron ir siempre buscó los tres puntos, aunque no les salió el plan. «El equipo lo intentó todo, con el paso del tiempo el campo tampoco ayudó a nuestro juego». También dijo es que no les había sorprendido el planteamiento del rival: «Sabíamos que iba a jugar con cinco defensas y estaba todo previsto, lo sabíamos».

Entre las cosas positivas del partido del domingo, Arribas destaca el hecho de haber dejado la portería a cero. «Defensivamente el equipo estuvo bien, tuvieron una ocasión en la primera parte y un córner en la segunda, nosotros un par de ellas en la primera parte» y por ello reitera que el equipo «trabajó en esa faceta y por eso nos pudimos llevar un punto».

Era su primer derbi asturiano y destaca el ánimo que recibieron de sus aficionados «es un partido muy bonito que todo el mundo quiere jugar. El traslado del hotel al campo se vio la afición que tenemos» e hizo hincapié en que «no estamos en una buena posición y aún así nos apoyaron y lo van a seguir haciendo», finalizó.

En lo personal, Arribas está empezando a encontrarse bien y tras jugar su segundo encuentro consecutivo como titular asegura que «encontrarte mejor físicamente te hace llegar a más balones y aportar ofensivamente, ganas confianza para intentar cosas» y ahora su reto es « mejorar partido a partido».

Por último, el defensa ya piensa en el encuentro ante Las Palmas y salir de la zona baja «sabemos que en la Segunda está muy igualada, cualquiera gana a cualquiera. Todo se decide por detalles, que hacen ganar y perder los partidos, y esperemos que el domingo en Las Palmascaigan de nuestro lados».