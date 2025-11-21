El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Agudín. Álex Piña

El Real Oviedo asegura la continuidad de Pablo Agudín

El juvenil azul renovó su contrato con la entidad azul hasta el 30 de junio de 2029

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

El Oviedo cerró hoy un movimiento estratégico anunciando la renovación de Pablo Agudín hasta el 30 de junio de 2029. El canterano azul se ha convertido en uno de los valores más prometedores de la cantera azul y ya debutó con el primer equipo, tanto en la Copa del Rey, como en la liga en Primera División.

«Es un día para el recuerdo, estoy muy contento de seguir en casa para seguir trabajando. Es un sueño poder vivir estos acontecimientos, mi debut en el Tartiere, jugar en San Mamés... Estoy muy contento», aseguró el jugador una vez cerrado el acuerdo. Las conversaciones llevaban tiempo produciéndose y el acuerdo pudo cerrarse: «No me imaginaba que fuese a ser todo tan rápido, pero estoy feliz porque haya sido así. Seguiré trabajando para que lleguen cosas mejores». Las cosas están yendo muy rápidas para Agudín: «Me quedo con el debut en el Tartiere ante Osasuna porque la gente me dio un cariño impresionante. Es lo que he soñado desde niño. Cuando terminó el partido no me lo creía».

El club anunció el acuerdo con el siguiente comunicado:

«El Real Oviedo y el futbolista Pablo Menéndez Agudín han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato hasta 2029, en una clara apuesta del Club por uno de los jugadores más prometedores de El Requexón.

El joven atacante, de 18 años, es actualmente jugador juvenil y pieza importante en el Real Oviedo Vetusta, donde esta temporada ha disputado 6 encuentros y ha anotado 1 gol.

Su evolución y talento le han llevado esta campaña a debutar con el primer equipo en dos competiciones: en la Copa del Rey frente al Ourense CF, y en LaLiga ante CA Osasuna, dando muestras de personalidad, calidad y madurez en cada oportunidad.

En el ámbito internacional, Pablo ha sido convocado por las distintas categorías inferiores de la Selección Española, defendiendo la camiseta nacional con la Sub-16, Sub-17 y, recientemente, debutando con la Sub-19, un reconocimiento más a su crecimiento deportivo.

Con esta renovación, el Real Oviedo refuerza su compromiso con la formación y la proyección del talento de El Requexón.»‎

