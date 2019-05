Real Oviedo Real Oviedo | Bárcenas ya no se entrena con el grupo Los azules iniciaron la primera de las tres sesiones a puerta cerrada sin el panameño, que podría incorporarse con Panamá en las próximas horas MARÍA SUÁREZ Jueves, 30 mayo 2019, 14:13

El internacional panameño Yoel Bárcenas y Forlín fueron junto con Javi Muñoz las principales ausencias de la primera de las tres sesiones a puerta cerrada previstas antes de la visita del Rayo Majadahonda. La del extremo es especialmente significativa ya que podría significar su salida del club en las próximas horas. El futbolista carbayón estaba pendiente de incorporarse con su selección de cara a preparar la Copa Oro, viaje que iba a hacerse efectivo en función de las opciones de lucha por el 'play off' que tuviera la entidad oviedista.

La pérdida de esas opciones, que no alcanzan el 2% a dos jornadas del final, podría haber adelantado la salida del atacante. Su baja para el domingo abriría las puertas de la convocatoria y del once a Steven, Cortina y Borja Sánchez, todos ellos presentes en la sesión de hoy.

A la ausencia del panameño se une la de Javi Muñoz, que ayer trabajó en solitario y hoy no saltó al césped en el primer tramo de trabajo grupal, y la de Forlín. El defensa argentino completó la sesión del miércoles, pero tampoco se dejó ver con el grupo en el entrenamiento de hoy. Josín es el otro futbolista del B con opciones de entrar en lista.

Al termino de la sesión compareció el defensa azul, Christian Fernández. El cántabro fue claro a la hora de analizar qué les ha faltado a los azules en este tramo final de temporada: mentalidad ganadora.

«Es algo que se tiene o no se tiene. Todas las temporadas han sido similares, somos muy buen equipo pero no llegamos a ser uno ganador. Es lo que nos ha fallado, porque a nivel competitivo lo hemos hecho en todos los campos, pero la diferencia ha sido el plus que te da la mentalidad ganadora», analizó el jugador.

El lateral, que afirmó no saber aún nada concreto sobre su futuro, señaló que tiene en mente volver a jugar en Primera División algún día y que su objetivo es hacerlo con el Oviedo.

«El año que viene iré camino de los 34 años, y las oportunidades se van acabando. Tengo en mente desde hace tiempo volver a jugar en Primera, no sé si tardaré uno o dos años, pero pienso lograrlo. Quiero que sea en Oviedo, y devolver a la gente esa ilusión. Hay un contrato y me gustaría cumplirlo, pero ahora todo está en el aire. En lo que respecta a mí, quiero continuar», explicó el futbolista.