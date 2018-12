Real Oviedo Bárcenas: «Veo al técnico con la ilusión de seguir trabajando y revertir la situación» Yoel Bárcenas, en un entrenamiento. / Eloy Alonso «Algo estamos haciendo mal al no sacar los resultados», señala el internacional panameño, esperanzado en que «en algún momento se va a inclinar la balanza a nuestro favor» IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 17 diciembre 2018, 17:19

De regreso a los entrenamientos esta tarde en El Requexón, la plantilla del Real Oviedo trata de pasar página del tropiezo en Granada. «Creo que el fútbol no nos da lo que en realidad merecemos», ha lamentado Edgar Yoel Bárcenas, que considera que los resultados no reflejan el juego de los azules, aunque no oculta que «algo» están «haciendo mal» para no obtenerlos.

«Tenemos oportunidades y por momentos somos superiores al contrario. Puede ser esa fortuna que a veces uno necesita en los partidos, pero lo primordial es estar bien y concretar cuando tengamos las oportunidades», ha argumentado el internacional panameño, que insta a «seguir trabajando» para preparar el último duelo del año en el Carlos Tartiere y se mantiene ajeno al futuro de Juan Antonio Anquela: «No sé mucho sobre ese tema. Me he presentado con la ilusión de seguir trabajando y afrontar el partido contra el Málaga».

«Veo al técnico bien, con toda la ilusión de seguir trabajando y de poder revertir la situación», ha profundizado el extremo 'canalero', que aboga por «pensar en que podemos revertir la situación y que en algún momento las cosas se van a poner a nuestro favor». «Es difícil porque el vestuario siente que hemos estado haciendo las cosas bien y los resultados no se nos dan», ha indicado el atacante, que ha señalado que el seno del conjunto carbayón «está un poco como con duda». «Nos preguntamos, nos miramos y nos decimos qué tenemos que hacer para ganar el partido, pero ahí vamos», ha apostillado.

«Preparado y capacitado para cualquier situación o cualquier posición», Bárcenas ha señalado que «hay equipos que a veces no juegan mejor que nosotros, pero nos ganan» y ha pedido a la afición que mantenga su apoyo. «Nosotros vamos a seguir afrontando cada partido al cien por cien y en algún momento la situación va a tener que cambiar», ha concluido.