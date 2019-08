Real Oviedo | Bárcenas: «Regreso al club donde me quieren»

El jugador del Real Oviedo, Yoel Bárcenas, se mostró contento con su vuelta al club azul, solución para su futuro que se hizo esperar y que llega en la misma semana del inicio liguero. «Mi agente se encargó de algunos acercamientos de clubes de Primera, pero al final no hubo oferta formal. Al final regreso al club donde me quieren y trataré de mejorar lo del año pasado», comentó el futbolista, que no tuvo clara su vuelta hasta las últimas semanas.

El internacional panameño, que ha estado trabajando en solitario durante las vacaciones, admitió que la pasada campaña se le hizo algo larga y señaló que el descanso le ha venido bien. «Estoy acostumbrado al formato de semestre, con parón y al final se notó. Estoy contento por venir al Oviedo de nuevo, ya tengo la experiencia de conocer LaLiga y eso no lo hace más fácil pero si más tranquilo», añadió el propio Bárcenas.

El atacante, que puede jugar tanto de extremo como por el medio, completó de lunes su primer entrenamiento con el grupo y no descartó que con el paso de los días pueda estar disponible para jugar. De momento en lo que está centrado es en interiorizar la idea de fútbol del técnico, Sergio Egea. «Trataré de adaptarme lo más rápido posible a lo que pide el míster, tiene un planteamiento nuevo y competencia, y eso es bueno para el equipo», concluyó el jugador.

La sesión única del día fue de carácter regenerativo para los futbolistas que jugaron ante el Alavés, previsibles titulares también del domingo. La novedad del entrenamiento fueron tres buenas noticias en forma de sesión completada: tanto Lucas, que salía de lesión, como Nieto y Bárcenas, los últimos en incorporarse al equipo, disputaron todo el trabajo grupal, incluido el partido en dimensiones reducidas del final.