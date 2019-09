Real Oviedo Berjón: «Tenemos que dar más, yo el primero» El capitán reconoció que los puntos perdidos son fruto de «errores infantiles» y ve en el Tartiere el escenario idóneo para sumar el primer triunfo del año MARÍA SUÁREZ Lunes, 9 septiembre 2019, 11:58

El atacante del Real Oviedo, Saúl Berjón, comentó que el vestuario está preocupado por la situación del equipo -que ha sumado un punto de doce posibles-, pero matizó que anímicamente están capacitados para revertir la dinámica y que lo que más le fastidia es lo que está sufriendo la afición.

«Con todo lo que pasó el oviedismo, me jode por la gente. No se lo merecen y tenemos que dar todos una vuelta de tuerca más, yo el primero. Hay futbolistas, hay equipo y qué voy a decir de la afición, tenemos todo para estar más arriba, pero tenemos que demostrarlo. Hasta que no ganemos es normal que no haya tranquilidad», comentó el jugador carbayón.

El capitán oviedista analizó la derrota ante el CD Mirandés y asumió responsabilidad en cómo han llegado los tres pinchazos y el empate que llevan en su casillero los azules. «Cometemos errores que nos condenan mucho, errores que nosotros no somos capaces de aprovechar para hacer daño cuando lo comete el rival y que a nosotros si nos pasa factura. Son errores infantiles y no se pueden dar, porque en esta categoría se pagan», advirtió el ovetense.

Berjón no puso paños calientes y habló también con claridad sobre la necesidad de sumar ya de tres. «Es bonito decir que esto acaba de empezar, pero hay que ganar ya, esto no puede seguir así. La primera media hora en Anduva fue muy buena, hicimos desaparecer al Mirandés con el 0-1 a base de posesiones largas. No sé por qué, cambiamos el chip e hicimos un partido diferente luego. Nos condenamos nosotros mismos», valoró.

El asturiano ve en la vuelta al Tartiere la mejor de las noticias para revertir la racha negativa de resultados. «Tener a nuestra afición es una ventaja, es muy importante para nosotros. No estamos ofreciendo nuestra mejor versión, no están contentos y es normal, pero sentirles cerca nos va a venir bien. Todo pasa por este domingo, si conseguimos los tres puntos todo irá mucho mejor», concluyó Berjón.

Los titulares en Anduva protagonizaron una sesión regenerativa a las órdenes del readaptador del club, Michi Menéndez. El resto del equipo se ejerció a mayor intensidad. La primera plantilla descansará el martes y volverá el trabajo el miércoles, aunque a partir del jueves lo hará a puerta cerrada, como la semana pasada.