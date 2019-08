Real Oviedo | Berjón: «Ya nos toca empezar bien»

Pese a que los inicios de competición siempre tienen muchas incógnitas por resolver, el extremo del Real Oviedo Saúl Berjón no espera demasiadas sorpresas en su debut como primer capitán del equipo. Lo que sí quiere el atacante azul es empezar con buen pie, porque a este Real Oviedo «ya le toca» lograr un buen arranque de Liga.

El ovetense tiene claro que el rival del domingo, el Deportivo de La Coruña, es un grande de la categoría, pero matizó en rueda de prensa que no lo es menos que el propio Real Oviedo. «Es un gran equipo, pero nosotros también. Venimos de hacer muy buen trabajo en pretemporada y ahora tenemos que demostrar que somos mejores sobre el terreno de juego. Es cierto que es el debut de ambos, pero al final somos los mismos jugadores yendo a un equipo u a otro y nos acabamos conociendo todos», analizó el mismo Berjón, que espera un Dépor potente en Riazor.

A quien conoce bien el jugador carbayón es al técnico del conjunto deportivista, un Juan Antonio Anquela que hasta hace cuatro meses escasos era su propio entrenador. «Sabemos como es Anquela en lo táctico y, si no ha cambiado mucho sus ideas, eso es una ventaja para nosotros», matizó el asturiano.

Berjón debutará en Liga como primer capitán también el próximo domingo, designación decidida por el vestuario esta temporada tras la marcha de Toché y que el ovetense afronta agradecido por la confianza depositada en él. «Yo lo que quiero es hacerlo lo mejor posible y ayudar a que no le falte de nada a ningún compañero. No se trata de ser capitán o no, sino de ser persona. Somos Champagne, Tejera Christian y yo quienes portamos el brazalete pero el grupo en sí es espectacular», apostilló el propio Berjón, que presta especial atención a los futbolistas más jóvenes de la plantilla.

Con la llegada de Sangalli, la vuelta de Bárcenas y el buen estado de forma que está demostrando Omar Ramos, además del papel de Viti y Borja Sánchez aumenta la competencia en banda, pero el extremo la ve positiva y espera que eso haga crecer al equipo.

«Desde que llegué aquí tengo gente en mi puesto que me mete presión. Vamos a aportar todos, porque somos todos el Real Oviedo y lo que hay que hacer es ganar, ojalá cada uno apriete un poco más que le otro porque eso será bueno para el equipo», señaló el capitán azul.

Tal es la confianza que tiene depositada el extremo en la plantilla que tiene claro que aunque los refuerzos hayan llegado al final del verano, para Berjón cualquiera de ellos está preparado para competir.

«Este grupo acabará dando un nivel muy alto. Es cierto que hay gente que ha llegado tarde pero competir te hace estar bien, solo que acabas más cansado. En Riazor puede acabar jugando cualquiera y el que salga lo hará de maravilla», contextualizó el futbolista.

El atacante carbayón habla sin tapujos del objetivo de ascender a final de temporada, y aunque no le importaría lograrlo del modo en que fuese, reconoció que le hace especial ilusión un año en el que tanto jugador del Vetusta ha conseguido plaza en el primer equipo.

«Ojalá podamos sacarles el fútbol que llevan dentro. A mí no me importa que sea con 25 fichajes de fuera si se acaba subiendo, pero es cierto que se disfruta mucho más con gente de casa. Ascender con un equipo asturiano sería más bonito pero vamos poco a poco. Toca el Dépor», concluyó el futbolista ovetense.