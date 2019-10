Real Oviedo | Borja Sánchez: «Empieza una nueva Liga para nosotros»

El atacante del Real Oviedo, Borja Sánchez, fue el encargado de valorar cómo le ha sentado al equipo la primera victoria del año en la entrega oficial de los coches que Tartiere Auto cede a los futbolistas. El extremo explicó que con este triunfo «empieza una liga nueva» para ellos y avanzó que el equipo ya piensa en una «nueva guerra» ante el Numancia, frente al que ya cuenta con sufrir. También lo hizo a nivel individual, y es que el joven jugador reconoció que su esfuerzo en defensa ante el Tenerife le hizo tener menos precisión en ataque, aunque lo importante, insistió, es que sirviera para ganar de tres.

Los carbayones recibieron sus vehículos tras la penúltima sesión de la semana, a puerta cerrada y en El Requexón. Tras ejercitarse se desplazaron al parking del Carlos Tartiere, donde se les hizo entrega de las llaves de los nuevos coches, que esta temporada no serán todos del mismo modelo.

La primera victoria del año

«Llevábamos mucho tiempo buscando este triunfo, y, seguramente, en anteriores partidos ya hicimos méritos para que llegara. Por fin hemos sumado de tres y a partir de ahora empieza una nueva Liga para nosotros. El domingo tenemos otra guerra, frente al Numancia, y sufriremos, pero en esta línea irán las cosas mucho mejor»

«El Tenerife tuvo mucho el balón pero no creó oportunidades claras. Si el partido llega estando mejor en la tabla habríamos tenido la confianza necesaria para salir hacia arriba, pero en esta dinámica que traemos lo importante era el 0-1 y traernos los tres puntos.»

Las oportunidades de Borja con Rozada

«El de Tenerife era un partido en el que tenía que trabajar mucho en defensa y ofensivamente tuve falta de precisión por el desgaste que eso supone. Estoy muy contento por los tres puntos que era lo importante.»

«Venía de estar fuera de la convocatoria y es cierto que los entrenadores no contaban conmigo por una u otra razón no aunque entrenase bien. Rozada me conoce y yo a él, y yo lo que tengo que hacer es aprovechar los minutos que me dé.»

«Por suerte puedo jugar tanto de mediocentro a cualquier altura como de mediapunta o en la izquierda. Yo estoy para lo que necesite el equipo. Creo que el equipo necesita esa pausa que por las circunstancias en las que estamos -colistas- no estamos teniendo. Todo lo que sea tener el balón y jugar cada vez mejor es bueno.»

«Venimos de jugar de miércoles, no sé qué se plantea el míster de cara al domingo. Yo si juego perfecto, y si no pues a animar desde fuera.»