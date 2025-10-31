El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Carrión observa a sus jugadores en el entrenamiento celebrado ayer en El Requexón. ÁLEX PIÑA

El Real Oviedo se bunkeriza

El Real Oviedo cancela las ruedas de prensa de jugadores, anula una firma de autógrafos y se agarra a ganar a Osasuna para cerrar la crisis abierta

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:08

Comenta

Dicen los grandes expertos en la comunicación de crisis que la incertidumbre es la peor aliada que una organización puede tener cuando se enfrenta a ... problemas internos y externos. El Real Oviedo vive el momento más delicado de la etapa del Grupo Pachuca al frente de la sociedad, pero la reacción que plantean para superar el momento es una apuesta por bunkerizarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  4. 4

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  7. 7 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  8. 8

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Oviedo se bunkeriza

El Real Oviedo se bunkeriza