En busca de la fiabilidad en el Tartiere Diegui Johannesson, en la sesión que realizaron los azules ayer en Las Caldas. / ÁLEX PIÑA El conjunto azul recibe el domingo al Cádiz después de jugar tres de los últimos cuatro partidos fuera RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 29 enero 2019, 02:46

El Real Oviedo, que ha jugado tres de los últimos cuatro encuentros a domicilio, vuelve este domingo al Carlos Tartiere con el objetivo de hacerse fuerte ante los suyos y poder lograr una victoria ante un rival directo en la lucha por el 'play off' como es el Cádiz.

Los azules han superado con nota el último mes de competición, en el que han logrado nueve de los doce puntos en juego, seis a domicilio, ante Numancia y Extremadura, y otros tres contra el Tenerife en el municipal ovetense. La única derrota fue la del pasado viernes frente al Zaragoza.

La idea de la plantilla es reencontrarse el domingo con el triunfo, tal como ayer explicó uno de los capitanes del equipo, Diegui Johannesson, que dejó claro que «tenemos que hacernos fuertes en casa. Llevamos mucho sin jugar allí y esperemos sacar los tres puntos», dijo ayer el carrilero en la vuelta al trabajo del equipo.

Sin embargo, hay una incógnita con el estado que presentará el terreno de juego del estadio ovetense, que ha sido sometido a obras tras el encuentro ante el Tenerife. El club solicitó aplazar el derbi de filiales para preservar el terreno de juego. Johannesson está expectante sobre lo que se van a encontrar: «Con las obras espero que mejore un poco el terreno, pero las lluvias y las tormentas dificultan mucho la mejora del césped». En cualquier caso, el hispano-islandés, confía en que «esté mejor que en los últimos partidos, aunque es verdad que va a ser difícil por las lluvias».

En cualquier caso, el jugador azul es optimista por las sensaciones que están transmitiendo en las últimas jornadas. «El equipo está muy bien, porque compitiendo en todos los encuentros y no le estamos perdiendo la cara», por lo que espera poder seguir ese camino «hasta el final de temporada».

La derrota del pasado viernes se confía en que no pase factura, ya que «el equipo compitió muy bien, sobre todo en la primera parte», aseguró Diegui, que considera que tras el fallo del penalti el equipo se «vino un poco abajo, nos metimos un más atrás». Sin embargo, el canterano cree que tuvieron ocasiones para «ponernos por delante, esta vez no entraron y al final no conseguimos esa cuarta victoria».

Síguenos en: