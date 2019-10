Real Oviedo Real Oviedo | «Cada vez veo al equipo más convencido y más suelto» Javi Rozada bromea con el segundo entrenador, Javier Benavides, durante el entrenamiento del equipo ayer en El Requexón. / E. A. Javi Rozada cree que el equipo tiene detectados los errores y pide a los jugadores «más cabeza» en los minutos finales de los partidos RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 12 octubre 2019, 03:47

El mensaje que ayer mandó desde la sala de prensa Javi Rozada fue de optimismo y de convencimiento de que el equipo va a ser capaz de revertir la situación que atraviesa.

Para ello, el técnico, después de su segunda semana completa de trabajo sin competición por medio, se apoya en las sensaciones que le transmiten los jugadores «cada vez veo al equipo más convencido, y a los futbolistas más sueltos». En este sentido, insiste en la necesidad de «seguir trabajando en el día a día», ya que en lo anímico ve al grupo «convencido de que vamos a salir de ahí».

Los resultados no están acompañando como esperaba el entrenador que reconoce que están comentiendo errores como el del gol del pasado domingo ante el Numancia que les costó el empate. Entiende que el gol les llegó «en una jugada en la que nos confundimos porque defendimos mal la segunda jugadas».

En cualquier caso, insiste en que el empate «no nos desvía del objetivo de seguir compitiendo como hasta ahora» dijo el técnico que explicó que «si el Numancia te domina y te hace ocasiones sí me dolería, pero vi al equipo con personalidad, pudimos hacer el segundo gol pero no lo hicimos». En definitiva, entiende el técnico que hicieron «un buen partido» y que también saben en que se confundieron, lo que es clave para el futuro, ya que afirmó que «esto es muy largo, me preocupa que el equipo siga compitiendo que siga con las ideas claras, quedan 32 partidos y hay que seguir».

Respecto a los aspectos que considera que tienen que mejorar para lograr resultados, Rozada afirmó que «debemos mejorar en la lectura en las situaciones de segundas jugadas, en el balón parado» y recuerda que ya les pasó en Tenerife, en un par de acciones, algo en lo que considera que influye «la situación clasificatoria». Apela el entrenador a la necesidad de «tener más cabeza en los últimos minutos, para saber que no puedes tirar todo lo que habías logrado. Del minuto 80 en adelante el equipo tiene que tranquilizarse y saber que el partido dura más».

Otro de los aspectos a los que se agarra el entrenador es a que se siente respaldado por los jugadores. «Desde que llegué el vestuario me han facilitado todo. No es sencillo porque vengo de Segunda B y no fui futbolista, ni entrené en el fútbol profesional». Además de agradecerles esto, el técnico insiste en destacar que los jugadores «están unidos y responsabilizados y cuando un vestuario está unido para el entrenador es muy cómodo. Nos lo hacen todo muy fácil a mi y a mi cuerpo técnico».

El técnico traslada su confianza al partido de mañana ante el Albacete, en el que vaticina que se verán dos estilos diferentes: «Ellos jugarán a una cosa y nosotros, a otra. Espero que sea un partido con ritmo y tengamos la pelota en zonas que puedan hacer daño». Recuerda, además, que el manchego es un equipo que ha «dejado la portería a cero en seis partidos, cuesta hacerles ocasiones. Cada equipo propondrá una cosa y el que imponga su estilo tendrá mucho ganado».

El Albacete es un conjunto con muchas virtudes que sabe jugar sus cartas en cada partido, en «función del rival» y que impone «un ritmo de partido que no te interesa. Suele ser lento, con mucho balón parado, que se manejan bien», indicó.