Real Oviedo | «Con los jugadores que tenemos voy al fin del mundo, lo he dicho siempre»

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, repasó ayer la actualidad del equipo. Y lo hizo sin paños calientes. El jienense habló sobre el mercado de invierno, sobre el cual dijo que «si se tiene dinero, se ficha y, si no se tiene, no». Y también se refirió a la falta de oportunidades de gol de los delanteros al señalar que lo que quiere es que las que tengan las metan. Del mismo modo, remarcó que el encargado de lanzar los penaltis, si está en el campo, es Joselu, y apuntó sobre la salida de Boateng que si un jugador quiere buscar más minutos le parece bien que se vaya.

En cualquier caso, Anquela hizo hincapié en que lo importante es que su equipo sepa aprovechar sus armas y competir, que para él es la clave para afrontar la competición.

El titular del banquillo azul no quiso entrar en demasiados detalles sobre el cierre del mercado de invierno, en el que el equipo no realizó ninguna incorporación, y dijo al respecto que «esto es muy fácil, si se tiene dinero se ficha y, si no se tiene, no se ficha. No hay más historias». En cuanto a los rivales y sus incorporaciones, comentó que «se han reforzado cada uno en lo que puede» y añadió que «lo que no sé yo es cómo llevan las cuentas, si les dejan fichar o no les dejan. Ya ha pasado con uno. Las cuentas deberían ser para todos lo mismo».

El técnico azul se mostró satisfecho con la plantilla que tiene a su disposición para afrontar lo que queda de competición. «He dicho siempre lo mismo, con ellos voy al fin del mundo y nada más», afirmó.

Uno de los conjuntos que ha realizado incorporaciones importantes en el mercado de invierno es el rival de mañana: el Cádiz. El entrenador del conjunto ovetense cree que «han fichado más que contrastado y sabiendo lo que se quiere. En principio, hicieron las cosas muy bien, luego hay que adaptarlo y acoplarlo y el día a día es complicado». Y advirtió que en este aspecto «más vale que sobre que no que falte».

El conjunto azul solo ha realizado un movimiento en el mercado de invierno, que fue la salida de Boateng, sobre la que el técnico dijo que «el que no quiera estar aquí, lo tiene muy fácil». «Si Boateng cree que tiene otro sitio donde va a jugar y aquí no le dan los minutos necesarios, me parece correcto y no hay más», incidió. Respecto a la forma de cubrir esta ausencia, apuntó que «si necesitamos uno para más atrás vendrá Jimmy; si necesitamos uno arriba, vendrá otro», y señaló sobre el centrocampista Jimmy que «le veo bien, como a todos los chavales que han subido».

Esta semana pasaron por sala de prensa los delanteros Joselu e Ibrahima, que lamentaron no disponer de muchas ocasiones de gol. Anquela cree que el equipo acumula jugadores suficientes en ataque: «Jugamos con tres delanteros. Los dos bandas nuestros son delanteros, Bárcenas es delantero y el que ponga en la otra banda también es delantero». Y puntualizó que los atacantes «no tienen porqué estar solos, hay que moverse bien y saber lo que el equipo les pide en cada momento. Es muy fácil decir que estamos muy solos, lo que pasa que hay que moverse bien».

En este mismo aspecto, apuntó sobre la falta de ocasiones que «yo echo en falta que metan las que tengan, así de fácil. Las que tengas, mételas. Es muy fácil. Si tienes una nada más, métela. Eso es lo que vale dinero». Además, el entrenador recordó que el pasado viernes en Zaragoza el equipo dispuso de tres ocasiones claras. «No es fácil jugar fuera y tener tres oportunidades. El equipo genera las que puede y, si me apuras, más», dijo.

Tras el partido del pasado viernes, el jienense advirtió que al equipo le faltó calidad para aprovechar las oportunidades, en referencia las ausencias de jugadores como Saúl Berjón u Omar Ramos. Anquela insistió en que no se queja por las bajas y lamentó la forma en que se perdió en La Romareda: «Hay que mirar bien las cosas que pasaron en Zaragoza. Perdimos, pero tiramos cuatro veces fuera de casa y ellos seis». E incidió en la forma en que se adelantaron los maños en el marcador. «Y no habláis ninguno de eso. En otro sitio estarían 'pim pam' y sacarían las tarjetas rojas esas para desviar la atención», señaló y explicó que «en el primer gol hay una falta y un fuera de juego clarísimos. Quedarían diez minutos y habíamos competido de maravilla».

El técnico eludió lamentarse por las ausencias y prefirió destacar que «el que sale lo hace bien, se deja el alma». «Tenemos que competir contra los demás equipos con nuestras armas y estas tendrán que ser competir, competir y competir», continuó.

Sobre el penalti fallado en Zaragoza y los lanzadores, el técnico recordó que «de nueve fallamos siete» y que el tirador era Joselu. «Se lesionó, por lo que lo lanzó Alanís, que los lanza a la perfección, pero lo falló, como lo fallaron los demás», insistió Anquela, que dejó claro que «si el domingo hay penalti, lo tirará Joselu si está en el campo. Y si no está, pues el siguiente en la lista. Es muy fácil buscar culpables, pero aquí han fallado penaltis todos».

