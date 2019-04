Real Oviedo | La cantera azul pide paso

Tras el partido ante el Málaga, Juan Antonio Anquela dijo que se estaba utilizando la cantera como «arma arrojadiza» contra él. Las palabras del técnico del Real Oviedo sorprendieron entonces ya que se produjeron en una temporada en la que la apuesta del club fue partir de una plantilla corta para contar con los jugadores de las categorías inferiores.

La realidad, en cualquier caso, es que siete jugadores del filial han gozado de minutos con el primer equipo en lo que va de temporada: Javi Hernández, Viti, Jimmy, Steven, Borja Sánchez, Edu Cortina y Jorge Mier. Esta cifra contrasta con las de las últimas campañas, tanto en Segunda como en Segunda B, cuando apenas hubo futbolistas de la cantera que participasen con la primera plantilla

Solo Viti y Steven jugaron la pasada temporada en algún encuentro. En la anterior, con Fernando Hierro, no hubo ninguno. Y en las de la vuelta a la Liga de Fútbol Profesional, fueron Viti, Héctor Nespral y Josín los que tuvieron la oportunidad de estrenarse.

El club azul optó esta campaña por diseñar una plantilla corta que permitiera tener más presencia de la cantera. Inicialmente, los jugadores con ficha profesional fueron 19, aunque en la actualidad son uno menos tras las salidas de Aarón Ñíguez y Boateng y la llegada de Omar Ramos.

La competición ha mermado sensiblemente esa corta plantilla, por lo que, salvo en un par de jornadas, siempre hubo presencia de jugadores del filial en las listas de Anquela, aunque no tuvieran la ocasión de jugar. Los que fueron convocados esta temporada y no llegaron a estrenarse fueron Josín, Sandoval y Javi Mier. El técnico jienense, no obstante, contó en pretemporada con una nutrida nómina de jugadores del filial, que fueron habituales en los compromisos amistosos

El jugador con ficha del filial que más confianza ha gozado de Anquela es el defensa Javi Hernández, que se encuentra cedido en el conjunto ovetense por el Real Madrid. El jerezano se estrenó con los mayores en el partido de Copa del Rey frente al Mallorca, en el que fue titular y disputó el partido completo.

Fijo en el equipo

El debut en Liga no se produjo hasta la octava jornada, pero, desde entonces, su presencia en el equipo ha sido constante. A partir de ese momento, se incorporó a todos los entrenamientos del primer equipo y ya suma 18 partidos disputados, de los que 17 lo hizo como titular. La pasada jornada volvió al once tras varias jornadas fuera del equipo.

A las órdenes de Anquela ha jugado como central y también como lateral o carrilero izquierdo. Es el decimotercer jugador más utilizado de la plantilla, con 1.433 minutos.

En el caso de Viti, ya la pasada temporada tuvo apariciones en el primer equipo y fue una de las apuestas del entrenador, que no pudo contar más con él por las lesiones. El canterano azul ha participado esta temporada en nueve encuentros, seis de ellos como titular, y suma 478 minutos. Anquela lo ha utilizado como carrilero diestro o como lateral, como sucedió ante el Mallorca.

El último en incorporarse a la lista de jugadores del filial que han jugado es el centrocampista Jimmy, pero parece que ha irrumpido con fuerza ya que ha sido titular en los dos últimos encuentros, que lo disputó completos y con buen rendimiento. Se estrenó ante el Deportivo por las ausencias de Tejera y Javi Muñoz, pero la pasada jornada, pese a la vuelta del último, se mantuvo en el once inicial y cuenta con la confianza del entrenador.

El delantero Steven ya debutó la pasada temporada y esta ha tenido minutos en cinco encuentros, aunque solo suma 43 minutos disputados.

La presencia de los otros tres jugadores del filial ha sido prácticamente testimonial, ya que tanto Borja Sánchez como Edu Cortina y Jorge Mier solo han participado en un encuentro y además lo hicieron en los minutos finales.

En el caso del centrocampista Edu Cortina, uno de los jugadores que ya realizó la pretemporada la pasada campaña, jugó media hora en el partido de Copa del Rey.