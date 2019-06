Real Oviedo Real Oviedo | La cantera como punto de partida Ugarte. El club anunció ayer la incorporación al primer equipo de siete jugadores del filial azul | Edu Cortina, Ugarte, Viti, Jimmy, Lucas, Steven y Borja Sánchez tendrán la próxima temporada ficha del primer equipo RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 12 junio 2019, 01:48

El Real Oviedo de la próxima temporada tendrá una presencia de jugadores de cantera como no se recordaba, ya que ayer el club confirmó la incorporación al primer equipo de siete jugadores del Vetusta: Ugarte, Edu Cortina, Lucas, Viti, Jimmy, Borja Sánchez y Steven.

La política del club de la temporada recién finalizada de tener una plantilla corta para favorecer la presencia de jugadores de la cantera, se ve reforzada ahora con la incorporación de un importante número de jugadores, que esta campaña militaron en el filial.

La eclosión de estos jugadores, que se une a la presencia en la primera plantilla de Diegui Johannesson y Saúl Berjón, también canteranos, hace que se el club de un paso hacia la 'asturianización' del equipo. La incorporación de estos jugadores para formar parte de la primera plantilla tiene también el beneficio de que se trata de jugadores con fichas bajas, lo que permitirá reservar una parte del tope salarial para la incorporación de futbolistas de mayor nivel la próxima campaña.

A lo largo de toda la temporada, la presencia de jugadores del filial en los entrenamientos del equipo, en la mayor parte de las convocatorias y en el campo fue constante. De hecho, de los siete jugadores que ahora se confirma suben al primer equipo, cinco -Jimmy, Viti, Steven, Borja Sánchez y Edu Cortina- ya tuvieron minutos con el primer equipo.

En el caso de algunos de ellos, como Borja Sánchez y Edu Cortina, su aportación fue testimonial en Liga, ya que ambos solo tuvieron los minutos finales en un partido. Ante el Lugo, en el caso de Edu Cortina, y frente al Nástic, Borja Sánchez. En el caso del primero también estuvo en el partido de Copa del Rey ante el Mallorca.

En el caso de Jimmy, Viti y Steven, su presencia fue más frecuente, sobre todo, en la fase final del campeonato. Los dos que no se estrenaron este año con el primer equipo son los defensa Ugarte y Lucas, ya que se trata de jugadores que no eran sub 23 y por ello no podían combinar el filial y el primer equipo.

El club ya había anunciado hace unas semanas la renovación de Jimmy, con ficha del primer equipo. El centrocampista es el jugador de la cantera que más minutos ha tenido esta temporada, ya que fue titular en los diez últimos partidos de Liga. Jimmy comenzó a jugar en los tres últimos encuentros de la etapa de Anquela y luego Egea le dio continuidad hasta el final de temporada.

En el caso de Viti participó en 14 encuentros, nueve de ellos como titular, y ya había debutado con el primer equipo en la temporada 2015-2016. Las lesiones cortaron su evolución en diferentes etapas, pero siempre que ha estado en condiciones físicas ha estado cerca del primer equipo.

El delantero Steven se estrenó con el primer equipo la pasada temporada y la presente participó en ocho encuentros, de los que en una ocasión lo hizo como titular.

El capitán del filial, Edu Cortina, es un jugador que ha militado toda su carrera en el club azul. Esta temporada ha sido clave en el Vetusta, tanto dentro del campo, como en el vestuario. El centrocampista deja esta temporada de ser sub 23 y el club ha decidido su incorporación definitiva a la primera plantilla.

En el caso de Lucas también ha tenido un papel protagonista en el filial y en el mercado de invierno se planteó su incorporación al primer equipo, pero finalmente se optó por que siguiera en el filial. Se trata de un jugador de características similares a las de Diegui Johannesson que, en los inicios de su carrera, comenzó como extremo pero luego fue retrasando su posición para acabar como lateral derecho.

El defensa central Andoni Ugarte llegó esta temporada al filial procedente de la Real Sociedad, equipo en el que se formó. Se trata de un jugador de envergadura física que también tiene buena salida de balón. El club se ha decantado por su incorporación debido a la ausencia de centrales en el primer equipo en la que, por ahora, solo tiene asegurada su continuidad Carlos Hernández, además de la posibilidad de que Christian Fernández se adapte a esa posición en la que ha jugado en las dos últimas campañas. Forlín finaliza contrato, en el caso de Alanís todo apunta a que saldrá de regreso a México. El otro central habitual en el primer equipo esta temporada fue Javi Hernández, cedido por el Real Madrid y con ficha del filial. La intención del club es buscar su continuidad, pero dependerá de la decisión del propio jugador y del conjunto madrileño.