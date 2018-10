Un Real Oviedo con dos caras

El Real Oviedo de la presente temporada es un equipo con dos caras, que no acaba de dar continuidad a sus virtudes y cuando mejora en algún aspecto empeora en otro. En el último mes, el equipo ha encontrado el camino de la victoria en casa, pero ha perdido sus virtudes a domicilio.

La consecuencia de este cambio es que el equipo no ha sido todavía capaz de enganchar dos triunfos consecutivos y eso le impide asaltar la zona alta de la clasificación. También es cierto que tampoco ha perdido dos partidos seguidos en todo lo que va de competición.

El técnico insistió en sus últimas ruedas de prensa en la necesidad alcanzar la regularidad, consciente de que los suyos no tienen aún continuidad en el juego.

En el inicio del campeonato, los azules parecían haber dejado atrás su mal rendimiento como visitantes de las temporadas precedentes y lograron dos victorias (Córdoba y Lugo) y un empate (Cádiz). Sin embargo, en el Carlos Tartiere, al equipo se le resistía la victoria y cosechó dos empates (Extremadura y Elche) y una contundente derrota ante el Zaragoza.

Ahora que los dos últimos encuentros como locales (Albacete y Osasuna) acabaron en victoria, llega una nueva mala racha como visitante, acumulando tropiezos en los tres últimos desplazamientos (Alcorcón, Rayo Majadahonda y Nástic).

No solo aferrándose a los resultados el equipo ofrece sus dos caras, también lo hace en cuanto a juego, ya que el equipo está combinando buenos partidos, con otros de mal juego. El problema es que cuando el equipo juega bien no siempre gana, como le sucedió ante el Extremadura en la primera jornada, cuando no pasó del empate.

Anquela está dando vueltas al equipo en busca de solidez y además de manejar dos dibujos de inicio, el 4-3-3 con el que empezó el campeonato y el 3-5-2 que está utilizando en las últimas jornadas, a lo largo de los partidos da vueltas a la libreta en busca de soluciones.

En los dos últimos encuentros, el técnico ha conseguido cambiar la dinámica del equipo con sendas modificaciones del dibujo, que cambiaron la cara del equipo. El único denominador común de los cambios propuestos fue la entrada de Ibrahima, para jugar con dos delanteros.

Sin embargo, mientras que en el encuentro ante el Osasuna el equipo mudó con los cambios a un 4-4-2, el pasado domingo en Tarragona se estrenó un diseño que podría resumirse en 3-5-2 y una versión bastante más ofensiva.

En las próximas jornadas todo apunta a que el entrenador volverá a agitar la coctelera de las soluciones en cuanto a sistema y nombres, en busca de que el equipo se encuentre más cómodo y logre una regularidad que necesita para pelear por entrar en la zona alta de la clasificación. Su idea de no tocar lo que funciona se encuentra con la dificultad de que no hay un denominador común en ese buen funcionamiento, salvo la mencionada presencia de Ibrahima en el campo. La recuperación de alguno de los lesionados apunta a cambios, probablemente en todas las líneas del equipo.

