Real Oviedo Carlos Hernández: «Quiero recuperar el nivel de mi primer año» El central reconoce haber recuperado confianza gracias a Javi Rozada y detalló las mejoras en las que el técnico está trabajando a nivel grupal MARÍA SUÁREZ Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:16

El defensa del Real Oviedo, Carlos Hernández, admitió que al equipo le está condenando la faceta defensiva, aspecto en el que ya trabaja el cuerpo técnico y que una vez resuelto será clave para sumar la primera victoria. En lo personal, el jienense reconoció que la llegada de Rozada al banquillo ha sido importante también para él, que no contaba con Sergio Egea y que ahora espera recuperar su mejor versión para aportar al equipo de cara a dar la vuelta a una racha que tiene al equipo colista.

Los azules trabajaron a puerta abierta aspectos tácticos en una sesión de hora y media de duración en el que la principal ausencia fue Arribas. El central, a la espera de pruebas que confirmen el alcance de su lesión en el tobillo, es descarte seguro para esta jornada. Quien tampoco completó fue Tejera, que no se entrenó ayer por molestias también en un tobillo y que hoy, aunque salió de inicio y estuvo en la táctica, no realizó la parte más intensa con el grupo.

La situación del equipo y la llegada de Rozada

«Nunca había vivido una situación así, pero somos conscientes de la que es y de que ahora el equipo tiene que estar más unido que nunca y pensar en ganar. No queda otra.»

«Estamos trabajando tácticamente el tema de la presión para mejorar lo que estamos fallando. Rozada hace hincapié en los puntos de presión, en el trabajo defensivo, y en que poco a poco eso se vea reflejado en el campo.»

«Cada entrenador tiene su manera de trabajar, Javi ha venido con muchas ganas y, aunque ha tenido poco tiempo para preparar los dos últimos partidos, poco a poco se ve lo que el quiere. La presión desde arriba, el cómo tenemos que colocarnos en el campo o como hay que salir son algunas de las cosas en las que estamos centrados. Habla con cada jugador sobre lo que necesita de cada uno y esperemos que cada vez vaya mejor y nos encontremos con la victoria.»

La faceta defensiva como 'condena' del juego

«Estamos encajando muchos goles y eso es lo que nos está condenando. No puede ser que haya falta de concentración a balón parado, ni que nos metan dos goles en cada partido. Es cosa de todos, y hay que ser conscientes de que estamos ahí por méritos propios.»

«Tenemos que ser conscientes y responsabilizarnos cada uno de lo que hacemos mal para que no nos pase más, ahora mismo ya no tenemos margen de error. Tenemos que mentalizarnos de que la portería a cero cuando la tengamos vamos a ganar, porque los de arriba lo están haciendo bien. Es eso, mentalizarnos de que encajar es lo que nos esta condenando porque al final Segunda División es esto y es lo que tenemos que cambiar.»

«El primer gol de la Ponferradina fue una jugada que primero pensamos que era mano de ellos, luego sacan rápido, nos pillan despistados... pero, al final, es el resumen de lo que estamos haciendo: no podemos conceder con faltas de concentración, porque hasta ese momento el partido estaba controlado y eso es lo que no está condenando.»

El aspecto personal

«El futbolista tiene que ser exigente, no puede conformarse con nada y yo quiero volver a mi mejor nivel, tanto individual como colectivamente. Volver tener la confianza que se necesita en un futbolista y que creo que el míster me puede dar poco a poco. Yo se la daré a él y al equipo y esperemos que tanto a nivel grupal como individual tengamos la versión de mi primer año aquí.»

«Entreno para jugar, físicamente estoy bien y, aunque no me había encontrado en una situación de estar tanto tiempo sin jugar, sé que es algo con lo que tiene que vivir un futbolista. Yo estoy preparado para cuando decida el míster que juegue.»

«Cuando las cosas no salen bien, la confianza es muy importante para el futbolista. Las cosas no estaban bien y el entrenador no contaba conmigo, Javi lo primero que ha hecho es hablar conmigo y decirme que quiere recuperar mi mejor versión y yo tengo que hablar en el campo».